Як виступають тернопільські біатлоністи на чемпіонаті світу серед юніорів

26 лютого в шведському Естерсунді стартував чемпіонат світу серед юніорів у якому беруть участь тернопільські біатлоністи – Тарас Тарасюк (юнаки), Тетяна Тарасюк і екс-тернополянка Олександра Меркушина (юніорки).

Варто порадіти за Тараса Тарасюка, який у перший день чемпіонату посів 6-те місце серед 116 учасників в індивідуальній гонці на 12,5 км із чотирма вогневими рубежами. Тернопільський біатлоніст з однією штрафною хвилиною поступився лідеру французу Антонену Гі (1 промах) 35,7 секунди. А загалом 16-річному спортсмену з Копичинців не вистачило 25 секунд до п’єдесталу. За швидкістю ходом Тарасюк став найшвидшим серед українців (і 13-м – серед усіх учасників), також показавши четвертий час у гонці за показником швидкострільності.

Після здобутку Тараса, його мати майстер спорту України з біатлону, тренерка Людмила Сагайдак у соцмережі подякувала міському голові Копичинців Богдану Келічавому: «Щиро дякую вам Богдан Вікторович, бо цей результат Тарас показав, завдяки багатьом факторам, і ви перший повірили і підтримали. Ви як мер м. Копичинці, вперше почали розвивати біатлон, і мало хто знає, що саме ви допомогли придбати першу пневматичну гвинтівку (і не одну)…».

Наступного дня під час жіночої індивідуальної гонки на 12,5 км з українок найкращий час, 7-й, показала Олена Городна (+1.58,3; 2). Олександра Меркушина була 9-ю (+2.13,3; 2), Тетяна Тарасюк – 19-ю (+3.40,4; 2).

28 лютого відбула юнацька біатлонна змішана естафета 4х2 км. Збірна України, за яку виступали Ірина Шевченко, Поліна Пуцко, Олександр Біланенко та Тарас Тарасюк, який біг останнім прийшла на фініш шостою. Наша команда відстала від переможців на 1 хвилину 38,9 секунди, на мала штрафних кіл і використала 8 додаткових патронів.

Цього ж дня у естафеті у юніорів збірна України (1+13) у складі Олександри Меркушиної, Олени Городної, Богдана Борковського та Сергія Супруна фінішувала п’ятою (+1.04,6).

1 березня під час спринтерської гонки на 7,5 км серед юнаків, кращим серед українців знову був Тарас Тарасюк (1 хиба), який поступився лідеру 58,7 секунди і посів у підсумку 11-те місце.

2 березня відбулася спринтерська гонка 7,5 км у юніорок. Найкраща з українок Олена Городна була на фініші четвертою (+31,8; 1). Олександра Меркушина показала 15-й результат, Тетяна Тарасюк – 26-й.

Змагання в Естерсунді триватимуть до 5 березня.

Наступним змаганням у яких візьмуть участь тернопільські біатлоністи стане сьомий етап Кубка світу, який 6-9 березня прийматиме Нове-Мєсто (Чехія).