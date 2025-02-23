Як вистпили тернопільські біатлоністи у перший тиждень на чемпіонаті світу

У швейцарському Ленцергайде триває чемпіонат світу з біатлону 2025 року.

Допрограми змагань планетарної першості увійшли змішана естафета, спринти, персьюти, індивідуальні гонки, синглмікст, класичні естафети та масстарти.

Чемпіонат світу традиційно вважається головним стартом біатлонного сезону. Приємно, що у планетарній першості беруть участь тернопільські біатлоністи Дмитро Підручний і Віталій Мандзин, які є лідерами чоловічої збірної України з біатлону, а також екс-тернополянка Анастасія Меркушина.

У перший день змагань, 12 лютого, змішану естафету – виграли представники Франції (1 штрафне коло + 6 додаткових патронів), які на 1 хвилину 13,8 секунди випередили суперників з Чехії (0+9). Збірна України (0+5) у складі Ірини Петренко, Христини Дмитренко, Антона Дудченка та Дмитра Підручного фінішувала на восьмій позиції із відставанням 2 хвилини 49,6 секунди. Загалом на старт вийшли 24 команди.

14 лютого жіночий спринт на 7,5 км із двома вогневими рубежами виграла француженка Жустін Бреза-Буше, яка подолала дистанцію з одним штрафним колом за 22 хвилини 08,7 секунди. Українка Юлія Джима із чистою стрільбою посіла у підсумку 18-те місце (+59,7 секунди). Христина Дмитренко (3 промахи) фінішувала на 48-й позиції, Ірина Петренко (2) – на 70-й. Олена Городна (4) – на 75-й. Загалом у спринті взяди участь 92 біатлоністки.

Наступного дня чоловічу спринтерську гонку на 10 км із двома вогневими рубежами виграв норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо, який із чистою стрільбою подолав дистанцію за 21 хвилину 56,8 секунди. Другим несподівано став американець Кемпбел Райт (0 промахів) із відставанням 27,7 секунди, третім – француз Кантен Фійон-Майє (1) +37 секунд. До топ-30 не потрапив жоден з українців: Антон Дудченко (0 промахів) посів 35-те місце (1.59,1), Віталій Мандзин (1) – 36-те (1.59,5), Дмитро Підручний (2) – 37-ме (2.05,2), Тарас Лесюк (2) – 65-те (3.02,3). У гонці взяли участь 99 біатлоністів.

16 лютого відбулася жіноча гонка переслідування на 10 км з чотирма вогневими рубежами, під час якої перемогу здобула лідерка сезону німкеня Франциска Пройсс, яка з чистою стрільбою подолала дистанцію за 26 хвилин 58,9 секунди. Українка Юлія Джима (3 промахи) посіла 22-е місце, Христина Дмитренко (1) фінішувала на 30-й позиції. Загалом на старт вийшли 58 біатлоністок.

Цього ж дня відбулася чоловіча гонка переслідування на 12,5 км з чотирма вогневими рубежами. Персьют виграв норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо, який з двома колами штрафу подолав дистанцію за 32 хвилини 26,9 секунди. Другим та третім фінішували відповідно американець Кемпбел Райт (1 промах) із відставаням 8,6 секунди та француз Ерік Перро (1) +20,8 секунди. Кращим з українців – 19-м – став тернополянин Віталій Мандзин (1) +2.29,7. Три чверті гонки для тернопільського біатлоніста були фантастичними: на передостанньому колі Мандзин, який стартував 36-м, піднявся до 14-го місця. Однак на фініш сил трішки не вистачило. Дмитро Підручний (3 штрафних кіл) завершив гонку 30-м +2.55, Антон Дудченко (6) – 47-м +5.03,3).

Чемпіонату світу з біатлону продовжиться 18 лютого, того дня відбудеть жіноча індивідуальна гонка на 15 км, 19 лютого – чоловіча на 20 км. На 20 лютого заплановано одиночну змішану естафету. Класичні естафети стартуватимуть 22 лютого: жіноча 4х6 км, чоловіча 4х7,5 км . 23 лютого світову першість завершать масстарти: жіночий на 12,5 км та чоловічий на 15 км.