Як виглядають тротуари та дороги у Тернополі після снігопаду

Кілька днів поспіль Тернопільщину засипає мокрий сніг. Через що тротуари та проїзна частина потребують постійного розчищення.

Чи справляються комунальні служби і яка ситуація зараз у Тернополі – читайте у матеріалі “20 хвилин”.

Попри те, що влада повідомляє про активну роботу техніки на дорогах, ми вирішили самостійно пройтися вулицями Тернополя і подивитися як розчищені тротуари та дороги.

Ситуація на дорогах по вулиці Стецька та Стрімка більш-менш нормальна, але трохи залишилося снігу, що просто перетворюється у воді, а ввечері через зниження температури повітря там буде ковзанка.

Щодо тротуарів, то поблизу приватних будинків все розчистили, а біля багатоповерхівок треба бути обережними, бо слизько.

По вулиці Князя Острозького зупинки повністю розчищені, а ось тротуари та дороги потребують роботи спецтехніки. Через те, що проїзна частина очищена від снігу неповністю, на пішохідних переходах утворилися великі калюжі.

Натомість від ранку по вулиці Перля комунальні служби активно посипали піщано-сольовою сумішшю пішохідні зони та тротуари. Але розчищали не повністю. Через це на тротуарах зараз напів розталий сніг, що вже ввечері перетвориться на ожеледицю.

Аналогічна ситуація з тротуарами і по вулиці Гуго Коллонтая. У деяких місцях сніг не розчищений взагалі, тому вода у калюжах майже дістає до щиколотки. Люди змушені носити дітей на руках, аби ті не промочили ноги.

Також вода зі снігом на пішохідних переходах по вулиці Торговиця. Автомобілісти не звертають на те уваги, а страждають пішоходи – їх обливають брудною водою. Не завадило розчистити сніг і на зупинках. Бо поки дістанешся маршрутки взуття буде або мокрим, або в болоті. По вулиці Митрополита Шептицького завжди жвавий рух людей, адже поряд ринок. Але бажаної чистоти від снігу ми теж не помітили.

У центрі міста ситуація схожа. Трохи розчищені тротуари та проїзна частина. Зокрема, по вулиці Руській, Богдана Хмельницького.

Що каже влада?

Як повідомляють у Тернопільській міській раді, з вечора 18 листопада до ранку 19 листопада на вулицях міста працювало 23 одиниці техніки. З них 14 одиниць техніки працювало над розчищенням тротуарів міста, а ще дев’ять – над розчищенням доріг. Роботи триватимуть і впродовж дня.

У міській раді акцентують увагу на тому, що за прибирання дворів та міжквартальних проїздів відповідальні управителі житлового фонду в місті (ЖЕКи та ОСББ). Тож, якщо бачите, що у на території вашого будинку не прибрано, то звертайтеся до своїх управителей.

Якщо ж ви помітили, що комунальні служби виконують свою роботу неналежним чином, варто не замовчувати, а інформувати муніципальну інспекцію. Це можна зробити дуже просто: фотографуєте неочищені дороги, тротуари і надсилаєте на Viber за номером +38 073 015 1481. Обов’язково треба вказувати адресу.

Чи є постраждалі від негоди?

У травматології Тернопільської міська комунальної лікарні швидкої допомоги запевнили, кількість пацієнтів з травмами не збільшилася. За минулий день, 18 листопада, звернулися пацієнти з травмами нижніх кінцівок. Але вони не вказували, що отримали її саме через негоду.

За інформацією патрульної поліції області, вночі чимало водіїв потрапили в небезпечні ситуації на дорозі через снігопад. Двоє водіїв з’їхали з проїжджої частини, як наслідок, травмувалася одна людина.

Натомість людей закликають бути обачними, не поспішати під час пересування вулицями у зимовий період. Якщо ж вже так сталося, що ви впали і не можете підвестися, тоді одразу звертайтеся до травматологів. Аби ще більше не нашкодити своєму організму.

Травмпункт: 0352-25-35-63

Травматологія пост: 0352-52-56-83

Чи очікувати на погіршення погоди?

Тернопільський обласний центр з гідрометеорології прогнозує, протягом трьох днів – з 20 по 22 листопада тернополянам не варто сподіватися на покращення погоди.

В області буде хмарно, вночі без істотних опадів. Вранці та вдень опади, переважно у вигляді снігу та мокрого снігу. На дорогах ожеледиця. Вранці та вдень місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Вітер південно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 3 – 8° морозу, вдень від 3° морозу до 2° тепла. Щодо міста, то ситуація аналогічна, єдине – температура вночі 5 – 7° морозу, вдень від 1° морозу до 1° тепла, – пишуть на власній сторінці у Фейсбук фахівці.

21 листопада буде хмарно. Вночі невеликий, вдень помірний дощ та мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.

А ось 22 листопада вже хмарно з проясненнями. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.