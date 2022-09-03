Незабаром у Тернополі стартує опалювальний сезон, а разом із тим і підвищаться витрати на комунальні послуги. Аби трохи знизити витрати – оформіть субсидію.

Фінансова допомога від держави надається на відшкодування витрат за оплату водопостачання, водовідведення, теплопостачання, газопостачання, електропостачання та вивезення побутових відходів.

Наразі субсидію у Тернополі отримують 8 900 жителів, а у зимовий період – 17 тисяч осіб. Щонайменше на місяць держава витрачає на відшкодування тернополянам 5 359 713 гривень. Тож, неопалювальний сезон обходиться у понад 25 мільйонів гривень.

На які зміни очікувати?

В ефірі Національного телемарафону заступник Міністра соціальної політики України Віталій Музиченко наголосив, 99% домоволодінням субсидія буде перенарахована автоматично, тож українці можуть не перейматися.

– Попри те, що в Україні введено воєнний стан, громадяни як і раніше можуть розраховувати на отримання субсидії. Уряд України прийняв рішення про те, що автоматично перепризначається субсидія без звернення громадян всім тим домогосподарствам, які отримували її в минулому опалювальному періоді. При цьому враховуються всі тарифи та дохід родини. Кардильного підвищення тарифів у цей опалювальний сезон не повинно відбуватися. Тому ми очікуємо що показники будуть плюс-мінус на рівні минулорічного опалювального сезону, – каже Віталій Музиченко.

Кому і куди треба подати повторно?

Звичайно, є виключення, і деяким тернополянам все ж потрібно подати нову декларацію на отримання адресної допомоги, що надається для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг. Начальник управління соціальної політики Тернопільської міської ради Володимир Сулима детально ознайомлює нас із переліком.

– Подавати повторно декларацію треба тим, кому субсидія була призначена за фактичним місцем проживання (це мається на увазі орендарі). Також тим громадян, в складі родини яких відбулися зміни: можливо хтось був виписаний з приміщення або навпаки прописаний. Я б радив жителям Тернополя не затягувати з поданням декларацій на нарахування субсидії. Бажано вже заповнити все та віддати її на розгляд. Бо варто розуміти, що перед призначенням надається виписка з пенсійного фонду, податкової інспекції. А опалювальний сезон не за горами, тож покваптеся, – додає він.

Незмінними для українців залишилися і документи, що треба подати на призначення субсидії. Так, це лише заява відповідної форми і декларація. Тернополяни можуть отримати бланки в управлінні соціальної політики (вул. Лисенка, 8), а жителі сіл та селищ – у місцевих радах.

Для тих, хто бажає подати відповідні документи не виходячи з дому, радимо перейти на сайт електронного сервісу державних послуг Дія і заповнити відповідні бланки. Подання має зайняти 30 хвилин. Дана послуга є безкоштовною.

Під час заповнення декларації вам треба вказати:

загальну площу житлового приміщення;

кількість поверхів у будинку;

дані про осіб, які входять до складу домогосподарства, і їхнє зареєстроване місце проживання у житловому приміщенні/будинку;

дані про види та суми доходів осіб, які входять до складу домогосподарства;

відомості про транспортні засоби, що зареєстровані в установленому порядку і з року випуску яких минуло менше ніж 15 років;

інформація про придбання майна, товарів, цінних паперів, фінансових інструментів, віртуальних активів, оплату робіт або послуг;

інформація про придбання безготівкової та готівкової іноземної валюти.

Зауважимо, онлайн-сервісом можуть скористатися українці, які мають електронний підпис або Bank ID. Розмір обов’язкового платежу визначається для кожного домогосподарства індивідуально в залежності від сукупного доходу.

А ось перевірити інформацію про стан субсидії можна за посиланням. На сайті необхідно ввести вашу адресу проживання і система покаже ваші нарахування.

Вам відмовлено!

Подача документів – не означає, що ви 100% отримуватимете субсидію, адже вам можуть відмовити. Такі випадки сьогодні непоодинокі, а стається це через ряд причин.

– По-перше, якщо у складі вашої родини є людина, яка офіційно не працевлаштована і не сплачує єдиний соціальний внесок. Але цю людину ми можемо виключити зі складу домогосподарства у тому випадку, якщо вона не проживає в будинку, а просто прописана. По-друге, якщо ви вказали у декларації неправдиві дані. По-третє, купівля товару або оплата послуг на суму понад 50 тисяч гривень або смерть одержувача субсидії, – розповідає Володимир Сулима.

Крім того, позбавити субсидії вас можуть і в процесі її отримання. І все це через заборгованість або несплату отримувачем фінансової допомоги за комунальні послуги.

– Раніше ми перераховували кошти безпосередньо на підприємство, що надає послуги. Зараз це відбулася монетизація і кошти нараховуються на банківську картку споживачам. Тож відповідальність за своєчасну сплату лежить на плечах тернополян. Якщо отримувач має заборгованість 40 прожиткових мінімумів, то держава приймає рішення про припинення нарахувань. Абонентам радимо одразу гасити заборгованість або реструктуризувати, – каже начальник управління соціальної політики Тернопільської міськради.

Зазначимо, що на неопалювальний сезон субсидія призначається з 1 травня по 30 вересня, а на опалювальний сезон – з 1 жовтня по 30 квітня.