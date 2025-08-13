13.08.2025 22:44

Як воїни 44 окремої артилерійської бригади мінусують окупантів (Відео)

13.08.2025

Галина Кіт

Тернопільщина, Новини, Суспільство, Війна з рф, Теми

Воїни 44 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола невпинно нищать ворога. Кожен влучний постріл наших гармашів — це мінус ворожа гармата і плюс врятовані життя українців. Про це та більше розповіла Група комунікацій Тернопільського ОТЦК та СП.

Останні дні вкотре довели: спільна робота, влучність і рішучість — запорука того, що російське озброєння перетворюється на суцільне згарище.

Хочеш стати частиною нашої команди? Борони Україну пліч-о-пліч із досвідченими воїнами.

Заповнюй анкету тут: https://forms.gle/XptveGP93mhPthot9

Разом — до Перемоги!

Відео можна побачити тут.

Теги: 44 окрема артилерійська бригада, знищення ворога

