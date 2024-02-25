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Як воїн з Тернопільщини підірвав міст біля Криму ціною власного життя (ВІДЕО)

25.02.2024

Ірина Нова

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Головне, Війна з рф, Тернопільщина, Новини

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24 лютого 2022 року його обличчя облетіло новини в усьому світі — 25-річний морпіх Віталій Скакун з Тернопільщини підірвав Генічеський міст, що з’єднував материкову Україну з Кримом, щоб зупинити ворожу колону.

Сьогодні ця історія два роки потому стає ще більш вражаючою і важливою у світлі кримінальної справи ДБР, яка розслідує “здачу Півдня”.

Чому мости не були підірвані? Як готувалися до нападу солдати, які стали першою лінією оборони на Херсонщині? Чому знадобилася жертва Віталія Скакуна і його геройський вчинок?

Невідомі подробиці підриву вперше розповідають очевидці приголомшливої події та побратими Віталія Скакуна у документальному фільмі, який опублікував на своєму каналі в YouTube відомий журналіст Юрій Бутусов.

Під час зйомок фільму хлопці вперше зустрілися із матір’ю Героя, аби передати його годинник – єдине, що залишилося від сина. Окрім пам’яті…

Вічна пам’ять і вічна слава Герою України!

Авторка фільму: Ірина Стороженко
Оператор: Євген Репенько
Режисерка монтажу: Олександра Топсахалова
Графічний дизайнер: Михайло Юнаков

Теги: Тернопільщина, загиблі герої, війна з Росією, Віталій Скакун

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