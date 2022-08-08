482 роки виповниться Тернополю 28 серпня. Традиційно День міста у Тернополі відзначали масштабними подіями та концертами. Однак через війну в області всі масові заходи скасували. Тож новий рік файного міста зустрінуть скромно, організують лише невеликі заходи у різних мікрорайонах, повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал у етері «Радіо ROKS».

Я думаю, що зрозуміло для всіх, що під час війни, будь-яких гучних святкувань не може бути. Я знаю думку людей щодо проведення масових відпочинкових чи розважальних заходів, вона більше негативна, ніж позитивна. Я вважаю, що неправильно в час, коли люди гинуть на війні, робити масові святкування, – каже він.

За словами міського голови, у Тернополі проведуть невеликі локальні заходи, які відбуватимуться у різних культурних та освітніх закладах.