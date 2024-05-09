Як в Україні готують мобілізованих до відправки на фронт

Цей сюжет телеканалу “Ми — Україна” нагадує про важливість психологічної підготовки призовників перед відправленням на фронт. На протязі цього процесу їм потрібно перебороти свої страхи та навчитися працювати в команді.

Така тренувальна програма включає випробування, які симулюють умови на полі бою, такі як пройти через перешкоди, подолати стіну, протягти через колючу сітку та пройти через темний тунель.

Гучномовці відтворюють звуки бою, щоб навчити бійців не розгубитися під час стресових ситуацій. Такі тренування спрямовані на підготовку новобранців до важких умов на фронті та надання їм впевненості в їх власних можливостях.