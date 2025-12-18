Як уникнути помилок при отриманні спрощень: відповіді на запитання бізнесу

Під час «гарячої лінії», що відбулася у Тернопільській митниці, підприємці мали змогу отримати роз’яснення з питань отримання митних спрощень та ефективної комунікації з митницею. На всі запитання, з якими звертався бізнес, відповідав заступник начальника відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Олег Гридковець.

Публікуємо відповіді на запитання, які ставили підприємці під час спілкування.

Чи можуть малі та середні підприємства розраховувати на отримання спрощень?

– Так, можуть. Розмір підприємства не є вирішальним. Основне – відповідність установленим критеріям, прозора діяльність та готовність підтвердити це документально.

У нас невеликий штат і немає окремого працівника з митних питань. Це може стати перешкодою?

– Ні, невеликий штат без окремого фахівця не є прямою перешкодою для отримання митних спрощень (наприклад, статусу Авторизованого Економічного Оператора – АЕО). В такому випадку, ці функції доцільно покласти на керівника або головного бухгалтера, чи іншу посадову особу підприємства.

Які «непрямі» вигоди можуть отримувати АЕО?

– За результатами досліджень в країнах, де програми АЕО вже запроваджені тривалий час, зокрема у США, було зроблено висновок, що інвестування в заходи безпеки ланцюга поставок, такі як авторизація AEO, може принести такі вигоди, як:

покращена безпека продукції на 38% завдяки зменшенню крадіжок та втрат;

покращене управління запасами на 14% за рахунок зменшення надлишкових процедур інвентаризації, обліку тощо;

збільшення на 12% своєчасного повідомлення про доставку;

50% збільшення доступу до видимості та прозорості даних ланцюга постачання товарів та 30% збільшення своєчасності інформації про рух товарів;

збільшення швидкості постачання за рахунок скорочення часу на транзитні переміщення на 29% та скорочення часу на остаточну доставку на 28%;

вищий рівень відповідності вимогам споживачів – зменшення кількості скарг споживачів на 26% та збільшення кількості нових клієнтів на 20%.

Якщо ми ще не подавалися на спрощення, з чого краще почати?

Доцільно розпочати з аналізу власної діяльності та консультації з митницею. Це дозволить оцінити готовність підприємства і заздалегідь усунути можливі недоліки.

Скільки часу може піти на підготовку до подачі документів?

– Терміни для підготовки для подання заяви та анкети самооцінки можуть займати у кожного окремого підприємства різну кількість часу (можуть і до декількох місяців), залежно від його розміру, ролі, специфіки діяльності та налагодженості внутрішніх процесів тощо.

Якщо підприємству вже відмовляли раніше, чи варто подаватися повторно?

– Так. Відмова не є остаточним рішенням. Після усунення зауважень та доопрацювання внутрішніх процесів підприємство може повторно звернутися за отриманням спрощень.

Чи потрібно для отримання авторизації на застосування спрощення заповнювати всю анкету самооцінки?

– Обсяг заповнення анкети самооцінки залежить від спрощення, щодо якого подається заява. Тому при заповненні анкети самооцінки важливо враховувати не тільки пояснення до анкети самооцінки, але й алгоритм проведення митними органами оцінки відповідності підприємства критеріям.

Наприклад, для отримання авторизації на застосування спрощення «загальна гарантія» підприємству необхідно заповнити перший та другий розділ анкети самооцінки. П’ятий розділ анкети самооцінки є необов’язковим для заповнення, у разі якщо підприємство за минулий рік оформило 50+ митних декларацій і відомості про це наведено у першому розділі анкети самооцінки.

Нагадуємо про комунікацію: з питань отримання роз’яснень та консультацій щодо авторизацій і митних спрощень суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності можуть звертатися до відділу взаємодії з підприємствами управління забезпечення митного контролю та оформлення Тернопільської митниці:

Відповідальні особи: заступник начальника управління-начальник відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Тарас Зань (тел. 096 800 09 88) та заступник начальника відділу взаємодії з підприємствами щодо питань авторизації управління забезпечення митного контролю та оформлення Олег Гридковець (тел. 097 798 78 68).

Тернопільська митниця відкрита до конструктивного діалогу з бізнесом і зацікавлена в тому, щоб підприємства отримували необхідні роз’яснення ще на етапі підготовки документів. Ефективна комунікація та своєчасні консультації допомагають уникнути помилок і сприяють ефективній співпраці між митницею та суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності.