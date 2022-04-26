У Києві демонтували радянську скульптуру двох робітників. Як передає Укрінформ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
«Не без зусиль, але радянську скульптуру двох робітників (символ возз’єднання України та росії) під вечір таки демонтували. Не обійшлося і без символізму – спочатку відпала голова у російського робітника, коли скульптуру намагалися підійняти. Потім намагалися спиляти постамент, на якій були встановлені постаті. Теж виявилося непросто», – заявив Кличко.
Але, за його словами, фахівці знайшли вихід – спиляли основу самого пам’ятника.
«Буквально, викорінили і зняли скульптуру! Так ми повинні вирвати і вигнати ворога і російського окупанта з нашої землі», – заявив Кличко.