У Тернопільської команди не вийшло здобути дебютну перемогу в новому сезоні Першої ліги навіть у третьому турі змагань.

Оскільки нинішній сезон у Першій лізі України проводять з розподілом команд на дві підгрупи за географічним принципом, то так виходить, що ледь не у кожному турі «Ниві» доводиться грати принципові дербі із командами з сусідні регіонів. У минулому турі була домашня, мінімальна поразка від львівських «Карпат», а напередодні було виїзне протистояння з іванофранківським «Прикарпаттям».

На цю гру головний тренер «Ниви» Андрій Купцов обрав майже такий же стартовий склад, який грав проти «Карпат», лиш з єдиною відмінністю: замість Гатали на правому фланзі півзахисту вийшов Різник. На решті позицій без змін: у воротах капітан Механів. В захисті справа наліво: Хруставка, Зінь, Киричук, Дударенко. В опорній зоні грали Дедух та Волохатий, на флангах півзахисту Соколов та Різник, а під єдиним нападником Сухоручком діяв Козак.

У гостей, які до цієї гри, як і «Нива», підходили лиш з одним набраним очком, у воротах грав Піцан. Пару центральних оборонців склали Француз та Матушевський. Зліва в обороні Савошко, а справа Борисвевич. За опорну зону відповідав Рудюк, трошки вище у центрі поля йому допомагали Оринчак та Цюцюра. На флангах півзахисту Сондей (справа) та Писко (зліва). На вістрі атаки у головного тренера «Прикарпаття» Олега Рипана на поле вийшов Барчук.

Як і належить для принципового протистояння, цю гру команди розпочали без розкачки. Уже в дебюті гри «Прикарпаття» могло виходити уперед, Барчуку надали забагато простору у штрафному майданчику «Ниву», той прострілював, а Сондей лиш якимось дивом не замкнув дальню стійку. Тернопільська команда відповіла серію стандартів біля чужих воріт, але справжньої небезпеки створити після них так і не вдалося.

Як і належить міжусібнику, команди почали вже від самого початку грати доволі грубо. Тому головному арбітру гри Віталію Маляру довелося вже на 12 та 13 хвилині показати по жовтій картці гравцям обох команд. «Відзначилися» Хруставка та Оринчак.

Команди грали у активний футбол, намагаючись за найліпшої нагоди загрожувати чужим воротам. Проте у першому таймі забити гол не вдалося ані «Прикарпаттю», ані «Ниві». На перерву команди пішли за нічийного рахунку —0:0.

Усі ключові подію матчу відбулися на початку другого тайму. На 49-й хвилині гри, намагаючись зірвати контратаку, Різник нахабно схопив за футболку Сондея, за що побачив перед собою заслужену жовту картку.

На 54-й хвилині капітан «Прикарпаття» протягнув м’яч лівим напівфлангом на чужу половину поля, розвернувся навколо себе та виконав діагональну передачу до чужого штрафного майданчика за спину Зіню. Туди увірвався Сондей, обробив м’яч та відправив його повз Механіва у сітку воріт «Ниви» — 1:0.

Здавалося б, лиш 54-та хвилина часу, що відігратися вдосталь. Але коли на 56-й хвилині команда, яка програє ще й лишається у меншості, то шанси на порятунок мінімізуються максимально.

Тож, за дві хвилини після пропущеного голу різник прагнув понад усе зрівняти рахунок. Він з правого флангу увірвався до чужого штрафного майданчика, обіграв суперника і впав. Пенальті — хотілося б уболівальникам «Ниви», але арбітр вирішив інакше. Арбітр Віталій Маляр перебував в ідеальній позиції і бачив, що Різник падав з власної ініціативи, бажаючи «намалювати» пенальті. Відтак, замість удару з 11-метрової позначки – друге попередження, яке перетворилося у червону картку. Дуже прикре вилучення. Тим більше для команди, яка програє.

До завершення матчу лишалося ще багато часу, але голів уболівальники більше не побачили. «Прикарпаття» у більшості не змогло, хоча б, подвоїти свою перевагу, а «Нива» у меншості не спромоглася на маленький подвиг та не зрівняла рахунок.

Відтак саме «Прикарпаття» у третьому турі здобуло свою дебютну перемогу в новому сезоні й підіймається на четверту сходинку в турнірній таблиці. А «Нива», зазнавши другої поразки поспіль, лишається серед аутсайдерів разом «Буковиною» та «Маріуполем». Ці команди мають лиш по одному заліковому балу в своєму активі. Тільки завдяки додатковим показникам тернополяни зараз розташовуються на шостій сходинці в турнірній таблиці. А вже у наступному турі, цієї суботи, 17-го вересня, підопічні Купцова у себе вдома прийматимуть «Полісся» — лідерів дивізіону, які після трьох турів мають максимум набраних очок. Три перемоги у трьох матчах. І «Ниві» вкрай буде потрібно саме у цій грі набирати залікові бали.

ПІСЛЯ ГРИ. Олег Рипан, головний тренер «Прикарпаття»:

До завершення матчу лишалося ще багато часу, але голів уболівальники більше не побачили. «Прикарпаття» у більшості не змогло, хоча б, подвоїти свою перевагу, а «Нива» у меншості не спромоглася на маленький подвиг та не зрівняла рахунок.

Андрій Купцов, головний тренер «Ниви»:

— Ми очікували, що гра буде важкою та нервовою. Так воно і вийшло. Ми налаштовувалися на таку гру, готувалися. Вилучення нашого гравця, може, десь допомогло, а може й заважало нав’язати таку гру, яку ми намагалися нав’язати. Нам треба додавати в атаці, тому що такі атаки, які ми проводили потрібно завершувати ударами. Сьогодні непогано виглядала команда-суперник. Програли в середині мікродуель, пішла подача, яку зробив спокійно гравець «Прикарпаття», а наші захисники трошки розгубилися і втратили позицію. Навіть при тому, що ми грали в меншості, у нас були можливості, непогані атаки. Треба забивати і вирішувати моменти.

«Прикарпаття»: Піцан, Француз, Матушевський, Савошко (Кузьмин, 67), Борисевич, Рудюк, Писко, Сондей (Стаднік, 84), Цюцюра (Бучакчийський, 80), Оринчак, Барчук (Соловйов, 79)

Головний тренер: Олег Рипан

«Нива»: Механів, Хруставка, Зінь (Демчук, 64), Кіричук, Дударенко (Слива, 70), Дедух (Малащук, 58), Волохатий (Гатала, 63), Різник , Козак (Дорошенко, 64), Соколов, Сухорчуко (Вольський 88)

Запас: Жупанський, Бей, Демчук, Слива

Головний тренер: Андрій Купцов

Гол: Сондей (54)

Попередження: Оринчак (14), Барчук (18), Рудюк (41, Сондей (79), Піцан (90+2) – Хруставка (12), Кіричук (22), Різник (49), Сухоручко (77)

Вилучення: Різник (56, друга жовта)