Через різке похолодання на Тернопільщини збільшилася кількість хворих на Covid-19 та гострі респіраторні вірусні інфекції. Лише за останню добу в області підтвердили 148 нових випадків коронавірусної хвороби.

Журналісти «20 хвилин» вийшли на вулиці міста та дізналися у пересічних тернополян, як вони захищають свій вірус від інфекцій та що роблять у разі захворювання. Та чи схвалюють такі методи захисту медики – читайте у матеріалі.

Що кажуть тернополяни?

Під час опитування нам вдалося поспілкуватися з дев’ятьма тернополянами. Попри різний вік та стать більшість запевняють, захищають організм вітамінами та користуються народними методами, а ось за пігулками звертаються у крайньому випадку. Деякі з радістю поділилися з нами своїми рекомендаціями.

Наприклад, пані Людмила раніше працювала медиком, у той час як її бабуся лікувала людей травами. Тож, сьогодні користується перевіреними порадами бабусі.

– Я намагаюся вести здоровий образ життя, п’ю різні трави. Також у раціоні з’являється імбир та лимон. Треба пити трави, щоб не було застойних явищ. Наприклад, я п’ю насіння кропу, м’яту, липовий цвіт. Раджу заварювати і лист малини, смородини. Такі чаї не гірчать і легко п’ються. Також намагаюсь не переохолоджуватися. Але якщо, відчуваю, що можу захворіти, то беру цибулю колечками нарізаю, закладаю в носки і на ніч одягаю. Ось так ніч посплю і мені допомагає. Не забуваю і про свіже повітря. Це зараз важливо, – розповідає жінка.

Не захворіти в осінньо-зимовий сезон вітаміни допомагають і тернополянці Наталії. Та жінка впевнена, сила не в чаях і вітамінах, а гарному імунітеті.

– У нас завжди вдома є варення з малини, також є калина, з якої роблю чай. Зранку беру ложку меду на склянку теплої води і випиваю. А якщо відчуваю, що вже простудилася і можу захворіти, тоді заварюю собі суничник і п’ю періодично. Але, дякуючи Богові, у мене імунітет сильний і дуже рідко хворію, – каже вона.

А ось тернополянин Ярослав переконаний, здоров’я людини залежить не лише від ліків чи вітамінів, а й щоденного настрою та роботи. Свою думку пояснює так.

– Більше мені допомагає трудотерапія. Я вважаю, чим більше людина працює, тим більше в її організмі сил, енергії. Звичайно треба дотримуватися правильного харчування, їсти вітаміни, часник, цибулю. Але я цього всього не дотримуюсь і якось не хворію, – каже чоловік.

23-річний тернополянин Володимир довіряє своє здоров’я лише мамі і не бачить сенсу у постійному відвідуванні лікарів. Щодо захисту організму від вірусів, то жодних вітамінів не приймає.