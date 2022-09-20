У Тернополі триває підготовка до опалювального сезону. Осінньо-зимовий період відзначається високим рівнем споживання електроенергії та теплової енергії внаслідок зниження температури.

З метою енергозбереження для українців розроблено рекомендації яких заходів потрібно вживати щодо заощадження води, світла і тепла.

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Декілька рекомендацій, як заощадити на власній кухні:

регулярно видаляйте накип, щоб чайник швидше нагрівав воду та споживав менше енергії;

мийте посуд у закритій пробкою раковині, а не під проточною водою. Це у 3-5 разів зекономить споживання води.

закривайте посуд кришками, коли куховарите. Так ви приготуєте їжу швидше та з найменшими витратами газу чи електроенергії;

встановіть на змішувач води аераторну насадку, що майже вдвічі скоротить виток води за хвилину.

Поради, як заощадити у ванній кімнаті та туалеті:

встановіть лічильники на воду та сплачуйте лише за спожиті куби;

робіть повне завантаження пральної машини. Під час часткового заповнення споживається майже та сама кількість енергії, що й за повного;

встановіть важільний змішувач. Він змішує воду набагато швидше за традиційний (з двома кранами) і тим самим економить воду;

прасуйте спочатку речі, які потребують мінімальної температури.

Як заощадити гарячу воду?

стежте за станом сантехніки та вчасно ремонтуйте її. З крану, що протікає, щомісяця виливаються сотні та тисячі літрів води. Це дорівнює кільком ваннам;

приймати душ – економніше, ніж приймати ванну;

перекривайте вентиль для води, якщо приміщення залишаєте на кілька днів.

Заощадити електроенергію можна декількома способами, зокрема:

використовуйте енергоефективні лампочки. Варто встановити світлодіодні (LED) енергозберігаючі лампочки, які не містять шкідливих речовин;

купуйте побутові прилади із маркуванням «А» чи «А+»;

не залишайте прилади, що працюють від акумулятора (наприклад, мобільні телефони), увімкненими довше, ніж потрібно для повної зарядки акумулятора;

використовуйте режим очікування для комп’ютера, якщо залишати його на кілька хвилин, а не на всю ніч;

використовуйте НВЧ-печі, МХ-печі та індукційні плити – вони працюють швидко та економічно.

Тепло і газ можна використовувати економніше наступним чином:

встановіть термостатичний вентиль на радіатор, що дозволить контролювати температуру в будинку, квартирі чи окремій кімнаті.

використовуйте товстий килим, який знизить тепловитрати через підлогу.

модернізуйте систему вентиляції, а саме рекуперація тепла, – це реальний спосіб економії.

розмістіть за батареями теплозахисні екрани з фольги, тоді тепловідача збільшиться на 20%.

Зменшити втрату тепла можна шляхом утеплення будинків. Багатоквартирні будинки, які були збудовані до 2007 року, відповідають найнижчому класу енергоефективності G. Комплексна термомодернізація будинку дозволить уникнути втрат тепла в зимовий період та перегріву в літній.

Нагадаємо, що у Тернополі мешканці багатоквартирних будинків, які створили ОСББ, мають змогузалучити грант у розмірі 80% для термомодернізації власного будинку в рамках Програми «Енергодім» від Державного фонду енергоефективності на умовах співфінансування Тернопільської міської ради. Для цього необхідно звернутися в сектор з енергоефективності управління житлово-комунального господарства, благоустрою та екології (вул. Миколи Коперника, 1 каб. 209, тел.(0352) – 52-58 -33.