Як сьогодні вимикатимуть світло на Тернопільщині: графік на 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії з 6:00 – 08:00 та з 19:00 – 21:00 год для однієї черги, з 08:00 – 19:00 год – для двох черг відключень.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

06:00-09:00 3 черга

08:00-11:00 2 черга

09:00-12:00 1 черга

11:00-14:00 5 черга

12:00-15:00 6 черга

14:00-17:00 4 черга

15:00-18:00 3 черга

17:00-19:00 2 черга

18:00-21:00 1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.