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Як сьогодні вимикатимуть світло на Тернопільщині: графік на 13 грудня

Енергетики оприлюднили графік вимкнення світла на Тернопільщині 13 грудня.

13.12.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Оперативно

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Сьогодні, 13 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії з 6:00 – 08:00 та з 19:00 – 21:00 год для однієї черги, з 08:00 – 19:00 год – для двох черг відключень.

Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

  • 06:00-09:00 3 черга
  • 08:00-11:00 2 черга
  • 09:00-12:00 1 черга
  • 11:00-14:00 5 черга
  • 12:00-15:00 6 черга
  • 14:00-17:00 4 черга
  • 15:00-18:00 3 черга
  • 17:00-19:00 2 черга
  • 18:00-21:00 1 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.

Теги: вимкнення електроенергії, без світла, АТ «Тернопільобленерго»

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