Як сьогодні вимикатимуть світло на Тернопільщині: графік на 13 грудня

Сьогодні, 13 грудня, на Тернопільщині протягом доби прогнозується застосування погодинних вимкнень електроенергії з 6:00 – 08:00 та з 19:00 – 21:00 год для однієї черги, з 08:00 – 19:00 год – для двох черг відключень.
Графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.