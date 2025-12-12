Як правильно доглядати за молодими хвойними рослинами взимку

Вічнозелені хвойні рослини красиво виглядають в будь-який сезон року, не бояться хвороб, шкідників і холодів. За це високі ялини, розлогі сосни, стрункі туї, чудові ялівці і кипарисовики поважають професійні ландшафтні дизайнери та садівники-любителі. Ми розповімо, як правильно вибрати саджанці і яким повинен бути догляд за хвойними рослинами взимку.

Як вибрати саджанці хвойних

Це той випадок, коли є тільки єдино правильна і безпрограшна відповідь – придбати саджанці із закритою кореневою системою. Причому посадковий матеріал, який пропонують в торгових мережах, треба уважно перевіряти. Інакше ви ризикуєте купити хвойні дерева і кущі, які викопали і помістили в контейнер безпосередньо перед відправкою в магазин. Такі рослини сильно хворіють і можуть загинуть.

Не знаєте, як правильно вибрати саджанці хвойних для вирощування? Огляньте кінці голок – вони повинні мати яскраво-виражений зелений колір і не бути підсушеними на кінцях. Гілки здорової рослини будуть пружними. Всі відтінки жовтого або коричневого на голочках саджанця розкажуть про його хворобу. А це значить, посадивши культуру, ви ризикуєте заразити увесь сад.

Чим молодше посадковий матеріал, тим простіше рослина перенесе пересадку і швидше піде в зростання. Враховуйте і цей момент при виборі.

Коли висаджувати саджанці хвойних

На відміну від плодових і листяних порід, хвою можна висаджувати в будь-який сезон. Дорослі великомірні дерева з розвиненою кореневою системою потрібно пересаджувати восени і взимку при температурі до -18 ° С. Їхня приживаємість в цю пору року = 98%.

Ось ще аргументи на користь холодної пори року, якщо сумніваєтеся, коли садити хвойні рослини в саду:

Коренева система без проблем розвивається на глибині грунту при температурі від + 3 ° C.

Найкраще пересадка і догляд за хвойними рослинами взимку виходить тому, що культура в цей час засинає. Вона безболісно переносить процедуру посадки, як пацієнт під наркозом.

Загартовані холодом хвойники отримують більш розвинену і самостійну кореневу систему, яка швидко навчається всмоктувати воду з глибини грунту.

Вічнозелені хвойні рослини для саду краще висаджувати подалі від листяних. в листопаді. Подумайте про те, як складно згрібати опале листя, якщо поруч з деревом буде рости колючий хвойник. Крім того, прілі листя накриють ваш ялівець некрасивою жовтої шубою. Ось чому вічнозелені хвойні рослини для саду краще не висаджувати під листяними деревами.

Як посадити саджанці хвойних

На відміну від інших культур, вічнозелені рослини можуть довго обходитися без вологи і поживних речовин. Тому про помилку в посадці і догляді ви дізнаєтеся не відразу, а через кілька місяців. Не знаєте, як виростити саджанці хвойних? Дотримуйтесь наступних правил.

Культура готується до зими 1-3 тижні. У цей період дерево змінює хімічний склад на клітинному рівні. Якщо його почати пересаджувати до того, як рослина заснула, ви травмуєте культуру. Пересадку взимку потрібно робити після того, як хвоя впала в сплячку. Це може бути жовтень, листопад, грудень і навіть січень та лютий.

Посадка саджанця

Не дивлячись на те, що кожен вид рослини має свої особливості, для будь-якого хвойного потрібно підготувати посадкову яму в 2 рази ширше і глибше шару рослини.

На дні ями розміщують 10-15 см шару дренажу + 3-5 см суміші підгодівлі. Чим підгодовувати хвойні саджанці залежить від їх сорту. Це може бути:

торф,

пісок,

дерновий ґрунт,

листовий ґрунт,

хвойна земля.

Садити дерево потрібно акуратно, не заглиблюючись в ґрунт кореневу шийку. Постарайтеся не зруйнувати земляний шар, в якому перебувала культура в контейнері. За роки зростання там встиг сформуватися гарний для коренів мікроклімат.

Прикопайте грунт навколо земляного шару сумішшю, яку приготували. Не залишайте порожнечі. Придавіть ґрунт щільніше руками і добре полийте. Якщо вам здається, що в результаті цих дій, ґрунт дав усадку, досипте ще суміші і знову полийте.

Зверніть увагу! Хвойні – рослини з поверхневою кореневою системою. Тому заключний етап посадки – обов’язкове мульчування і дренаж. Це потрібно зробити, щоб захистити культуру від пересихання в посуху і застою води у вологі дні. Мульчувати можна шматочками кори, гілок, стружкою, шишками.

Догляд за хвойними рослинами взимку

Свіжовисаженні культури особливо чутливі до морозу і снігу. Їх коренева система в мерзлому грунті ще не до кінця акліматизувалася і не може повноцінно постачати вологу. Тому сильні вітри, яскраве сонце згубні для молодих посадок. Розповідаємо, як врятуватися від зимових агресорів

Сонце

Захистіть хвойні від сонячних променів – укрийте їх агроволокном або ялиновим гіллям. Полийте теплою водою голки, які почали бліднути і втрачати колір. Коли повітря прогріється до 10 градусів і вище, побризкайте крону стимулятором росту.

Він може поламати гілки рослини і дерево втратить свою декоративність. Треба підв’язувати заздалегідь ялівець, тую, тис. Після сильних снігопадів струсіть шапку снігу за допомогою дошки, обгорнути тканиною.

В Україні це явище погоди зустрічається часто. Поставте підпірки, але не сушіть гілки штучно феном або теплою водою, ви можете розбудити бруньки.

Вічнозелені рослини під час теплих зим страждають від випрівання. На пошкоджених пагонах з’являється грибок, який потрібно видаляти весною. Під час стійкого тепла зрізають пошкоджені пагони, обробляють фунгіцидом культуру в цілому.

Чим підгодовувати хвойні саджанці

Добрива для хвойних саджанців треба використовувати акуратно, щоб не перегодувати молоду рослину. Краще стимулюйте ріст її кореневої системи, наприклад, поливайте землю біостимуляторами та засобами на кшталт “Корневіна”.

Як зберегти саджанці хвойних до весни

Якщо ви купили саджанці, а висаджувати їх занадто пізно, можна з успіхом зберегти посадковий матеріал до відповідного моменту. Поставте контейнер з рослиною в коробку, заповніть його вологою тирсою або торфом (можна додатково обернути в поліетилен нижню частину хвойника) і винесіть коробку на вулицю або на засклений балкон.

Тепер ви знаєте, яким повинен бути повноцінний догляд за хвойними рослинами взимку.