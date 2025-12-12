Як правильно доглядати за молодими хвойними рослинами взимку

Вічнозелені хвойні рослини красиво виглядають в будь-який сезон року, не бояться хвороб, шкідників і холодів. За це високі ялини, розлогі сосни, стрункі туї, чудові ялівці і кипарисовики поважають професійні ландшафтні дизайнери та садівники-любителі. Ми розповімо, як правильно вибрати саджанці і яким повинен бути догляд за хвойними рослинами взимку.
Це той випадок, коли є тільки єдино правильна і безпрограшна відповідь – придбати саджанці із закритою кореневою системою. Причому посадковий матеріал, який пропонують в торгових мережах, треба уважно перевіряти. Інакше ви ризикуєте купити хвойні дерева і кущі, які викопали і помістили в контейнер безпосередньо перед відправкою в магазин. Такі рослини сильно хворіють і можуть загинуть.
Не знаєте, як правильно вибрати саджанці хвойних для вирощування? Огляньте кінці голок – вони повинні мати яскраво-виражений зелений колір і не бути підсушеними на кінцях. Гілки здорової рослини будуть пружними. Всі відтінки жовтого або коричневого на голочках саджанця розкажуть про його хворобу. А це значить, посадивши культуру, ви ризикуєте заразити увесь сад.
Чим молодше посадковий матеріал, тим простіше рослина перенесе пересадку і швидше піде в зростання. Враховуйте і цей момент при виборі.
На відміну від плодових і листяних порід, хвою можна висаджувати в будь-який сезон. Дорослі великомірні дерева з розвиненою кореневою системою потрібно пересаджувати восени і взимку при температурі до -18 ° С. Їхня приживаємість в цю пору року = 98%.
Ось ще аргументи на користь холодної пори року, якщо сумніваєтеся, коли садити хвойні рослини в саду:
Вічнозелені хвойні рослини для саду краще висаджувати подалі від листяних. в листопаді. Подумайте про те, як складно згрібати опале листя, якщо поруч з деревом буде рости колючий хвойник. Крім того, прілі листя накриють ваш ялівець некрасивою жовтої шубою. Ось чому вічнозелені хвойні рослини для саду краще не висаджувати під листяними деревами.
На відміну від інших культур, вічнозелені рослини можуть довго обходитися без вологи і поживних речовин. Тому про помилку в посадці і догляді ви дізнаєтеся не відразу, а через кілька місяців. Не знаєте, як виростити саджанці хвойних? Дотримуйтесь наступних правил.
Культура готується до зими 1-3 тижні. У цей період дерево змінює хімічний склад на клітинному рівні. Якщо його почати пересаджувати до того, як рослина заснула, ви травмуєте культуру. Пересадку взимку потрібно робити після того, як хвоя впала в сплячку. Це може бути жовтень, листопад, грудень і навіть січень та лютий.
Не дивлячись на те, що кожен вид рослини має свої особливості, для будь-якого хвойного потрібно підготувати посадкову яму в 2 рази ширше і глибше шару рослини.
На дні ями розміщують 10-15 см шару дренажу + 3-5 см суміші підгодівлі. Чим підгодовувати хвойні саджанці залежить від їх сорту. Це може бути:
Садити дерево потрібно акуратно, не заглиблюючись в ґрунт кореневу шийку. Постарайтеся не зруйнувати земляний шар, в якому перебувала культура в контейнері. За роки зростання там встиг сформуватися гарний для коренів мікроклімат.
Прикопайте грунт навколо земляного шару сумішшю, яку приготували. Не залишайте порожнечі. Придавіть ґрунт щільніше руками і добре полийте. Якщо вам здається, що в результаті цих дій, ґрунт дав усадку, досипте ще суміші і знову полийте.
Зверніть увагу! Хвойні – рослини з поверхневою кореневою системою. Тому заключний етап посадки – обов’язкове мульчування і дренаж. Це потрібно зробити, щоб захистити культуру від пересихання в посуху і застою води у вологі дні. Мульчувати можна шматочками кори, гілок, стружкою, шишками.
Свіжовисаженні культури особливо чутливі до морозу і снігу. Їх коренева система в мерзлому грунті ще не до кінця акліматизувалася і не може повноцінно постачати вологу. Тому сильні вітри, яскраве сонце згубні для молодих посадок. Розповідаємо, як врятуватися від зимових агресорів
Добрива для хвойних саджанців треба використовувати акуратно, щоб не перегодувати молоду рослину. Краще стимулюйте ріст її кореневої системи, наприклад, поливайте землю біостимуляторами та засобами на кшталт “Корневіна”.
Якщо ви купили саджанці, а висаджувати їх занадто пізно, можна з успіхом зберегти посадковий матеріал до відповідного моменту. Поставте контейнер з рослиною в коробку, заповніть його вологою тирсою або торфом (можна додатково обернути в поліетилен нижню частину хвойника) і винесіть коробку на вулицю або на засклений балкон.
Тепер ви знаєте, яким повинен бути повноцінний догляд за хвойними рослинами взимку.