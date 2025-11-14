14.11.2025 10:13

Як підготувати гортензії до зими: перевірений засіб досвідчених садівників

14.11.2025

Ірина Нова

Гортензії – справжня окраса будь-якого саду. Щоб вони тішили пишним цвітінням наступного сезону, про догляд варто подбати восени.

Один простий, але дієвий прийом допоможе захистити кущі від морозів і водночас підживити їх природним шляхом. Детальніше про це пише «24 Канал».

Чому варто використати опале листя

Замість того, щоб викидати листя, яке опадає з дерев восени, використайте його як натуральну мульчу для гортензій. Такий підхід має кілька переваг:

  • захищає коріння від холоду та перепадів температур;
  • перешкоджає росту бур’янів;
  • утримує вологу в ґрунті;
  • поступово збагачує землю органікою.

Коренева система гортензії розташована досить близько до поверхні, тому мульчування – критично важливе для успішної зимівлі рослини. Без цього є ризик, що взимку коріння постраждає від морозу, а навесні кущ не зможе нормально розвиватися.

Як замульчувати гортензії восени

Просто зібране сухе листя укладають навколо основи куща шаром 5-10 см. За бажанням можна додати трохи компосту чи торфу. Навесні мульча перегниє і стане природним добривом, що стимулює рясне цвітіння.

Посадка цибулі на зиму у 2025 році: що необхідно знати для щедрого врожаю

 

