Особливо актуальним у період війни став витяг з е-лікарняного, який підтверджує факт тимчасової непрацездатності застрахованої особи. Не зважаючи на те, що е-лікарняні працюють ще з жовтня минулого року, можливість отримати витяг із електронного лікарняного з’явився лише в травні 2022 року.

Якщо роботодавець не зміг опрацювати лікарняного та подати заяву-розрахунок через бойові дії, під час воєнного стану, працівник може самостійно отримати допомогу з тимчасової непрацездатності безпосередньо від Фонду соціального страхування. Для цього він надає паперовий лікарняний або витяг з е-лікарняного.

Як отримати лікарняний під час війни?

Формується листок непрацездатності на основі електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність (МВТНу), який створює лікар. Під час створення лікарем електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність, працівнику рекомендується перевірити коректність введеної лікарем інформації про особу і важливо отримати смс-повідомлення від електронної системи охорони здоров’я.

Якщо таке повідомлення працівник не отримав, потрібно перевірити актуальність внесеного в систему номеру телефону.

Отримане повідомлення місить 16-значний номер електронного медичного висновку про тимчасову непрацездатність і підтверджує, що він був створений саме тій людині.

Після того, е-лікарняний працівника відображається в кабінеті працівника на порталі Пенсійного фонду України і в кабінетах роботодавців, з якими працівник перебуває у трудових відносинах. Отримати витяг щодо свого лікарняного працівник може у своєму кабінеті на веб-порталі Пенсійного фонду України.

Щоб отримати витяг веб-порталі Пенсійного фонду України потрібно:

авторизуватися у власному кабінеті на веб-порталі portal.pfu.gov.ua за допомогою електронного цифрового підпису або BanklD;

перейти у розділ «Комунікації з ПФУ»;

пункт «Запит на отримання паперових документів»;

обрати тип запиту «Витяг з Електронного реєстру листків непрацездатності»;

ввести дані і натиснути «Відправити до ПФУ».

У розділі звернення буде інформація про стан виконання запиту працівника і його можна завантажити у форматі PDF та передати роботодавцю для опрацювання і нарахування допомоги. Фонд соціального страхування України профінансує виплати після отримання від роботодавця заяви-розрахунку.

Слідкувати за станом фінансування е-лікарняних працівники можуть онлайн у телеграм-каналі ФССУ (необхідно орієнтуватись на дату прийняття Фондом заяви-розрахунку, саме від неї залежить строк виплати лікарняного).