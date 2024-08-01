Як отримати свіжі домашні огірки до середини осені: правила посадки в серпні

Огірки, посаджені весною, уже скоро перестануть плодоносити. Якщо ви хочете їсти свіжі домашні огірки з городу, то у серпні ви ще встигаєте їх висадити, щоб зібрати урожай у середині осені.

Головна умова висадки огірків у серпні – це тримати нові насадження подалі від старих грядок з огірками, пише «Сім’я і дім».

Як посадити огірки у серпні

Спосіб простий і перевірений багатьма городниками. Це посів насіння чи розсади огірків у поліетиленові пакети. Великих плантацій для цього не потрібно. Тому, посадіть в кілька пакетів по рослині, для споживання.

Приготуйте щільний поліетиленовий пакет місткістю 40-50 л. Зробіть у дні кілька невеликих отворів, насипте туди скошену траву, яка почала пріти в купі або замініть її компостом. Після досипте трохи гною та 1/3 мішка землі.

Посадіть всередину насіння чи розсаду огірка та гарно полийте. До сходів пакет закрийте, щоб створити всередині тепличний ефект. Згодом, коли рослина почне інтенсивно рости, підсипайте в мішок землю, щоб могло з’явитися додаткове коріння на стеблі, за допомогою якого огірок отримає більше корисних елементів та води.