Як оформити е-лікарняний в електронному кабінеті Пенсійного фонду України

Е-лікарняний формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності у кабінеті страхувальника або в особистому кабінеті застрахованої особи, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України https://portal.pfu.gov.ua, на підставі інформації медичного висновку в разі ідентифікації пацієнта як застрахованої особи в реєстрі застрахованих осіб.

Після створення медичного висновку та його відправлення до реєстру листків непрацездатності на контактний номер телефона застрахованої особи надійдуть два СМС-повідомлення: від E-Health — щодо створення е-медвисновку із зазначенням його номера; від Пенсійного фонду — щодо формування е-лікарняного, його номера і періоду дії.

Електронний лікарняний може бути не сформовано з таких причин: у реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відсутні: інформація про трудові відносини особи на дату початку періоду її непрацездатності; повідомлення про прийняття працівника на роботу; в обліковій картці застрахованої особи зазначені некоректні, або неактуальні відомості.

СМС-повідомлення про підтвердження відкриття е-лікарняного може не надійти у випадках, якщо: особа не авторизувалася в особистому кабінеті на вебпорталі Пенсійного фонду України та не підключила сервіс дистанційного інформування від Пенсійного фонду України; в особистому кабінеті неактуальний номер телефону; особа офіційно не працевлаштована та в реєстрі відсутні дані про сплату єдиного соціального внеску; особа не є застрахованою і її дані відсутні в реєстрі застрахованих осіб; роботодавець не подав дані про працівника для внесення в реєстр застрахованих осіб.

Джерело: Головне управління Пенсійного фонду України в Тернопільській області