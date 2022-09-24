Усі бажаючи можуть приєднуватися до команди «бойових мурашок». Фактично щодня в біологічному корпусі Медичного університету кипить робота з виготовлення окопних свічок.

Про це розповідають на сторінці навчального закладу, пише 20 хвилин.

Волонтери, як ті невтомні мурашки шукають матеріали, ріжуть картон, плавлять віск і парафін, цим же і заливають бляшанки , а потім пакують і віддають військовим.

«Я запитала в бабусі, чи вона має бляшанки. Вона принесла їх доволі велику кількість. Знаєте, для чого вони їй? Вона там зберігає різне насіння, але коли почула, що це для ЗСУ, то віддала всі і вимила їх до блиску. Бачили б Ви, з яким подивом на мене дивилися люди в автобусі, коли в моїй сумці торохкотіли ці бляшанки. Я ж навіть їсти не брала з собою з дому, бо треба, щоб було достатньо ємностей для виготовлення свічок», — розповіла студентка Таня Шевчук про те, як вона везла з села металеві банки.

В університеті продовжують збирати:

використані бляшанки з-під консерв (від котячих і собачих консерв бляшанки також придатні),

картон гофрований,

віск або парафін (свічки, залишки свічок).

Все це можна залишати біля пункту охорони в адміністративному корпусі.