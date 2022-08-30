Враховуючи нестабільну ситуацію в Україні, батьки можуть не лише визначити, в якому режимі здобуватимуть освіту їх діти, а й внести корективи у процесі навчального року.

Очна, дистанційна чи індивідуальна – сьогодні школи Тернополя пропонують учням різні форми навчання.

Наразі 52% тернопільських батьків обирають для дітей змішану форму навчання, майже 47% – навчання за партами та лише 1% – екстернатну або домашню. Такі результати опитування оприлюднили в управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради.

За партою або вдома з комп’ютером

Очна або дистанційна форми навчання є вже найвідомішими як для учнів та вчителів, так і батьків. Адже ще з 2020 року, коли розпочався довготривалий карантин через Covid-19, всі мали підлаштовуватися під нові умови. Зі слів директорки Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу Галини Литвинюк, наразі школи працюють за потребами дітей і значно йдуть на поступки.

– У нас є початкова школа перші-четверті класи, є середня школа – п’яті-дев’яті класи та профільна школа – 10-12 класи. Такий розподіл затвердили згідно з Новою українською школою і ми дотримуємося його. Наразі у школах Тернополя поступово проходять батьківські збори. Батьки разом з педагогами ознайомлюються з укриттям, оглядають його стан, а також радяться з вчителями щодо форми навчання. Як нам повідомляють керівники шкіл, то варіант очного навчання здебільшого лунає для учнів-початківців, – каже пані Галина.

Проте повністю про очну форму навчання можна говорити для учнів, які здобувають освіту у школах І ступеня. Таких у Тернополі наразі п’ять. В інших випадках батьки з вчителями обиратимуть перелік предметів, що викладатимуть очно, і тих, що викладатимуть дистанційно.

– Ми не кажемо, що офлайн мають проводити всі уроки для початкової школи. Це педагоги разом із батьками будуть обирати надважливі уроки, що діти мають вивчати з педагогом віч-на-віч. Наприклад, математика, українська мова та читання, англійська мова. А ось фізичну культуру, музику чи малювання цілком можна вивчати в режимі онлайн. Адже треба розуміти, що очно навчатиметься і профільна школа, і тоді місця у сховищі може вистачити не всім, – додає Галина Литвинюк.

Якщо говорити про дистанційне навчання, то такий варіант наразі розглядають для учнів середньої школи. Адже вони вже повноцінно знайомі зі шкільним життям і не потребують термінової підготовки до випускних іспитів. Також така форма підходить для тих учнів, яких батьки бояться відпускати до школи. Та наразі більше розглядають варіант змішаного навчання, що може змінюватися в залежності від безпекової ситуації.

– Під час змішаної форми кожен клас ділять на синхронний та асинхронний вид. Синхронний вид – коли діти присутні в школі та вивчають все з учителем віч-на-віч. А ось асинхронний – діти підключаються до уроків в школі за допомогою ґаджетів і слухають від вчителів пояснення. Прослухати пояснення можна як в реальному часі, так і після проведення всіх уроків. Сучасні технології дозволяють зберігати запис на невизначений термін. Ось так одна половина класу вчиться в школі, а інша — вдома. А потім за три дні чи тиждень міняються. Такий формат дозволяє не пропускати матеріал і трохи згадати про звичайні шкільні будні, – додає директорка Тернопільського комунального методичного центру науково-освітніх інновацій та моніторингу.

Модель навчання «Перевернутий клас»

Перевернутий клас – це така модель змішаного навчання, в якій виконання домашньої роботи передбачає самостійне вивчення учнем нової теми: перегляд відеолекції, читання навчальних текстів, перегляд ілюстрацій, проходження тестів та вправ на початкове засвоєння теми. Потім, під час роботи в класі, учні вивчають більш складний теоретичний матеріал та питання, що виникли в них впродовж виконання домашньої роботи.

– Вчитель перетворюється на помічника, консультанта чи координатора. А це, у свою чергу, сприяє тісній співпраці з учнями на уроках. Роль учнів також змінюється. Школярі самі відповідають за отримані знання, спрямовують навчальний процес, шукають практичне застосування отриманій інформації. У такому форматі гарно вивчати історію України, Всесвітню історію, українську та зарубіжну літератури, – розповідає пані Галина.

Працюючи за такою моделлю, учитель отримує час для індивідуальної роботи з кожним учнем, оскільки не має потреби повідомляти новий матеріал, а може одразу зосередитися на виконанні практичних завдань. У свою чергу учень може самостійно, у необхідному темпі передивлятися матеріал, робити у разі необхідності паузу або повертатися до необхідних фрагментів.

Відеоматеріали доступні для всіх учнів – і для тих, хто був на уроці, і для тих, хто з якоїсь причини був відсутній.

Навчання на дві школи

Екстернат або сімейна форма – вид навчання, коли учень зареєстрований у школі, але засвоює програму вдома. Такий варіант наразі підходить для учнів тернопільських шкіл, які через воєнний стан змушені були переїхати за кордон. Зі слів Галини Литвинюк, керівництво тернопільських шкіл йде на поступки та не ставить батьків та дітей перед вибором.

– Фактично діти отримуватимуть дві освіти: одну в тернопільській школі, а іншу – в Польщі, Болгарії, Британії, Німеччині чи де вони знаходяться. Ми розуміємо, що дітям необхідно здобувати освіту і ніяких умов не виставляємо. Єдине – батьки мають зв’язатися з класним керівником або директором школи та повідомити, що вони обирають екстернатну форму навчання для своєї дитини. Також необхідно написати заяву і відправити електронною адресою до школи. Такі діти у нас є, але статистику поки не підбивали, бо отримали відповіді не від всіх батьків, – каже пані Галина.

Обираючи екстернатну форму, варто розуміти, що вчитель лише надає план матеріалу, з яким варто ознайомитися, та завдання на закріплення. Все інше лягає на плечі батьків та учнів.

– Вони вдома все вивчають, а ось кожного семестру мають здавати контрольні роботи. Таким чином педагоги перевіряють рівень знань в учнів. Якщо замір відповідає рівню розвитку здобувача освіти даної вікової категорії, учень відповідно переходить до іншого класу зі своїми однокласниками. Але якщо під час перевірки спостерігається значне незасвоєння шкільного матеріалу, то дирекція має повне право рекомендувати батькам змінити форму навчання на очне чи дистанційне. Тобто все індивідуально, – додає пані Галина.

А ось для дітей з інвалідністю управління рекомендує обирати індивідуальну форму навчання. Тобто для них окремо виділяють вчителя, який працює з дітьми за індивідуальним графіком. Це можуть бути зустрічі як онлайн, так і офлайн. До такого навчання залучають ще й батьків, аби потім могли додатково пояснити дитині той чи інший матеріал.

Онлайн чи офлайн: думки батьків

Над формою навчання для своїх дітей думають і батьки-переселенці, які наразі перебувають у Тернополі. Ми поспілкувалися з двома матусями та почули їх думку щодо освітнього процесу в умовах війни.

Так, переселенка з Миколаєва Зоя обрала для свого восьмирічного сина Лева очну форму навчання. Зі слів жінки, за весь перший клас її син лише кілька місяців сидів за партою, тож обирає офлайн навчання.

– Я розумію всі ризики, але хочеться, щоб моя дитина хоча б трохи повчилася в школі, щоб відчула цю атмосферу, на перерві спілкувалася з однолітками. Тому ми вирішили обрати онлайн форму навчання у Миколаєві, а в Тернополі – очну. Ми сходили вже у школу №18, побачили укриття, нам все сподобалось. Директор привітно нас зустрів і прийняв заяву. Та і дитина вже чекає той день, коли переступить поріг навчального закладу. Сподіваюсь, безпекова ситуація буде нормальною і наш син все встигатиме, – каже пані Зоя.

А ось переселенка з Херсона Вікторія Демченко-Горінова вирішила не віддавати свою доньку Валерію до тернопільського освітнього закладу. Родину влаштовує дистанційне навчання, враховуючи ще й те, що донька є ученицею середньої школи.

– Наша херсонська школа працює в онлайн-форматі. Керівництво звернулося до батьків з проханням написати, хто залишається, хто змінює навчальний заклад. Відповідно до класу доньки, де навчалися 36 дітей на онлайн перейшли 32 учні. Я підтримую дистанційну форму навчання, бо моя дитина вже звикла до тих вчителів, вона вивчає кілька іноземних мов і нам все підходить. До того ж є знайомі репетитори, які за необхідністю допоможуть краще пізнати якийсь матеріал. Віддавати дитину у тернопільську школу я боюсь і вважаю такі дії нелогічними, – розповідає херсонка Вікторія.

Чия відповідальність за вибір

В управлінні освіти та науки Тернопільської міської ради запевняють, учні та їх батьки мають повне право обирати ту форму навчання, яку вважають кращою для своєї дитини. Та варто розуміти, що за рівень знань під час навчання на екстернатній чи сімейній формі відповідають виключно батьки. І сказати, що це просто вчителі приділили замало часу – не вийде.