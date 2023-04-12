Як курсуватиме транспорт до міських кладовищ на Великодні свята

З метою створення сприятливих умов для мешканців Тернопільської громади щодо відвідування та впорядкування могил рідних і близьких, напередодні Великодніх свят буде збільшено кількість рейсів громадського транспорту до міських кладовищ.

Відтак, громадський транспорт курсуватиме до кладовищ за таким розкладом:

Кладовище на вул. Микулинецькій:

16 квітня та 23 квітня передбачено роботу транспорту на тролейбусному маршруті № 8 та автобусних маршрутах №№ 5, 5А, 8, 18, 31 в кількості, відповідно до розкладів руху у робочі дні.

Кладовище (с.Підгороднє):

– з 10 квітня по 15 квітня та з 19 квітня по 22 квітня, з 10.00 год, виконання рейсів до міського кладовища в с. Підгороднє кожним другим автобусом маршрутів №№ 11 та 27 (непарні випуски).

9 квітня, 16 квітня, 17 квітня, 18 квітня та 23 квітня з 10.00 год:

– виконання усіх рейсів автобусами маршрутів № 11, № 27 до міського кладовища в с. Підгороднє, згідно розкладів руху робочого дня;

– виконання рейсів автобусами маршруту №1А до міського кладовища в с. Підгороднє, відповідно до затвердженого розкладу руху та потреб пасажиропотоку.

Кладовище (Львівське шосе):

Маршрут №32 з 10 квітня по 15 квітня та з 19 квітня по 22 квітня курсуватиме так:

– відправки від вул.Львівської: 10:40, 11:40, 12:40, 14:40, 15:40, 16:40, 17:40;

– відправки від кладовища: 11:10, 12:10, 13:10, 15:10, 16:10, 17:10, 18:10.

16 квітня, 17 квітня, 18 квітня та 23 квітня транспорт їздитиме:

– відправки від вул. Львівської: 10:40, 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 14:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10;

– відправки від кладовища: 11:10, 11:40, 12:10, 12:40, 13:10, 13:40, 15:10, 15:40, 16:10, 16:40, 17:10, 17:40, 18:10, 18:40.