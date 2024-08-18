Як карають шукачів закладок?

Мимоволі почута розмова у тролейбусі спонукала до цієї публікації. Жінка розповідала супутниці про свою біду – сина упіймали, коли той знайшов закладку. Завели кримінальну справу. Жінка найняла адвоката й тепер дуже переживає, як усе завершиться. Йшлося про маленький згорток марихуани.

Ніби виправдовуючись, жінка запевняла, що син – не наркоман, просто, «дурне», «дивиться на інших». І хотілося їй вірити, бо й справді, зараз чимало підлітків, навіть дітей, молодих людей зловживають усілякими забороненими речовинами. Епізодично, ніби без звикання… Але це, звісно, підступна ілюзія – звикання обов’язково виникне, якщо молода людина не спиниться. Статистика наркоманії в Україні вражаюча – на рівні мільйона-півтора наркозалежних. Фахівці стверджують, що війна стала додатковим чинником – неспокій, тривога і невпевненість у завтрашньому дні штовхають до пошуку іншої реальності. Окрім медичного, морального й психологічного аспектів є й правовий – споживачів наркотиків притягують до відповідальності.

Отже, як на практиці карають тих, які замовляють наркотики? Щоб проаналізувати, у реєстрі судових рішень знайшла декілька справ, які стосуються саме споживачів, а не торговців наркотичних засобів.

Так, днями судили юнака із села Тернопільського району, який через соціальну мережу «Телеграм» замовив для власного вживання канабіс та перерахував невстановленій особі за це 3025 гривень. Наркотики йому відіслали «Новою поштою» на сільське відділення. Коли ж юнак прийшов за посилкою, там на нього чекали працівники поліції. Відтак у момент отримання пакунку покупця забороненого товару взяли на гарячому. У посилці було два поліетиленові пакети із зеленим зіллям масою 10,019 грама.

Юнака притягнули до кримінальної відповідальності за ч. 1 ст. 309 КК України (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту). Санкція передбачає штраф від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або пробаційний нагляд на строк до п’яти років, або обмеженням волі на той самий строк.

Під час судового засідання обвинувачений заявив клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності на підставі ст. 45 КК України – у зв`язку з дійовим каяттям та закриття кримінального провадження, оскільки він свою вину визнав повністю, щиро розкаявся.

Прокурор щодо задоволення заявленого клопотання не заперечила.

Відповідно до кримінального законодавства, особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень або кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, порушень правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керували транспортними засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння або перебували під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відтак Тернопільський міськрайонний суд звільнив покупця марихуани від кримінальної відповідальності.

Аналогічно завершився судовий розгляд і щодо тернополянина, який замовив через «Телеграм» особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено – PVP, та перерахував за цю психотропну речовину 800 гривень. У подальшому покупець отримав смс-повідомлення із зазначенням місця локації, за яким він може забрати закладку. У сквері біля дерева на вулиці Лесі Українки, що в обласному центрі, юнак відшукав згорток. От лишень тут же натрапив на патрульних і «погорів». Ще один тернополянин, якого патрульні зупинили у парку «Здоров’я», мав у рюкзаку канабіс. Згодом його суд теж звільнив ві кримінальної відповідальності – у зв’язку з дійовим каяттям.