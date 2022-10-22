Окупанти б’ють по важливій інфраструктурі, через це можуть виникнути проблеми із мобільним зв’язком та інтернетом.

Є декілька варіантів, як можна вести комунікацію та викликати екстрені служби, пише “20 хвилин”.

Стаціонарні телефони

За наявності стаціонарного телефону у вашому житлі, або у сусідів (знайомих, друзів), працюватиме безперебійний зв’язок з екстреними службами та іншими абонентами стаціонарного і мобільного зв’язку.

Месенджери

Зв’язок можна підтримувати за допомогою месенджерів Viber, WhatsApp, Telegram, Signal, Messenger Facebook, Instagram тощо.

Вони працюватимуть за наявності доступу до інтернету. За необхідності виклику екстрених служб за допомогою будь-якого месенджера, попередньо необхідно дізнатись номери телефонів, за якими зареєстровано роботу месенджерів відповідних служб або знайти посилання на профілі офіційних сторінок в соціальних мережах.

Цю інформацію можна отримати на офіційних сайтах екстрених служб (відомств) або зателефонувавши за номерами: 101, 102, 103, 104, 112.

Радіозв’язок– рація

Для цього на мобільний телефон (смартфон) необхідно попередньо встановити спеціальні месенджери, наприклад: Voxer Walkie Talkie, Walkie Talkie, Two Way: Walkie Talkie.

Проте у цьому випадку ваше спілкування не буде приватним. Його зможе прослухати будь-хто, якщо випадково чи навмисно потрапить на ту саму частоту. Перевага такої комунікації у тому, що ви можете бути на зв’язку одночасно з усіма учасниками діалогу.

Для організації такого зв’язку потрібно домовитись з абонентами про виділений канал (простими словами частоту або діапазон) для спілкування. Частота (діапазон) обирається абонентами довільно.Радіус дії таких месенджерів варіюється від 60 до 100 метрів і залежить від можливих перешкод, оскільки найчастіше їх робота побудована на основі технології Bluetooth (у підвальному приміщенні, дальність зв’язку може зменшуватись до кількох метрів).

Будь-які месенджери краще завантажити заздалегідь.

Якщо раптом зникне мобільний зв’язок

Відключити автовибір мережі: на Android: Налаштування – Мобільна мережа (чи Підключення) – Оператор; на iOS: Параметри – Стільникові дані – Вибір мережі;

Знайти й вибрати доступну мережу: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR чи lifecell;

Якщо зареєструватися не вдалося, спробувати ще раз або вибрати іншу мережу;

Перевірити можливість вихідного дзвінка, SMS. Тарифікація зберігається відповідно до тарифного плану вашого оператора.

Важливо: раз на день намагайтеся повернутися до мережі свого оператора. Вручну або увімкнувши автовибір мережі.

За відсутності будь-якого зв’язку та доступу до інтернету

В ДСНС рекомендують безпечно переміститися до найближчого об’єкту зі стаціонарним телефоном або радіозв’язком. Це можуть бути будівлі органів місцевого самоврядування, відділення пошти, пожежно-рятувальні частини, відділки поліції, станції швидкої медичної допомоги, представництва інших силових відомств (Нацгвардія, СБУ, ЗСУ, Поліція охорони).

Якщо в кризовій ситуації ні у вас, ні у ваших близьких не буде жодних технічних засобів зв’язку, потрібно попередньо домовитись про місце та час зустрічі.

Якщо ви плануєте евакуацію в конкретне місце – визначте точку та час збору і домовтесь, що будете чекати там, наприклад, протягом 24 годин, а потім вирушите далі до наступного пункту призначення.

Маленьким дітям варто покласти в кишеню або вшити в одяг записку із повним ім’ям дитини, її батьків чи інших контактних осіб, адресу та телефони. Дітей шкільного віку варто попередити, як діяти в разі, якщо не буде зв’язку.