Останнім часом багато людей цікавляться питанням, чи потрібно змінювати відомості про місце реєстрації або ж змінювати документи про право власності на житло, оскільки місцева влада прийняла рішення про зміну назви вулиці, де особа зареєстрована.

Це питання регулюється Порядком декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07 лютого 2022 року № 265, та законами України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» і «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні».

Згідно із законодавством, зміна назви вулиці не є зміною реєстрації місця проживання. Так, у разі зміни нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру. Зазначена інформація за бажанням особи може вноситись до відповідних документів, що містять відомості про місце проживання/перебування.

Крім того, законодавством не передбачено обов’язку особи внесення змін до документів про право власності (свідоцтва про право власності, свідоцтва про право на спадщину, договору купівлі-продажу, дарування тощо). Такі документи залишаються чинними.

При цьому, звертаємо вашу увагу, що можуть виникати ситуації, коли не можна обійтися без внесення змін до документів на нерухомість. Наприклад, у разі купівлі-продажу, дарування тощо. Тоді, власник майна, стосовно якого відбулися зміни в назві вулиці, має право звернутися із заявою про внесення змін. Під час оформлення документів при купівлі-продажу (чи інших договорів), ці документи будуть замінюватися за загальною процедурою. У такому випадку в документах, які будуть оформлюватися на нового власника, вже буде вказана нова назва. Проте на вартості послуг нотаріуса це не позначатиметься: покупець і продавець платитимуть нотаріусові таку ж суму, як і в тих випадках, коли назва міста/вулиці не змінюється.

Отже, особі не обов’язково змінювати відомості про місце реєстрації, оскільки зміни в реєстрі будуть внесені і без її звернення.

Для отримання більш детальної інформації та роз’яснення можна звернутися до Тернопільського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги за адресою: м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7. Телефон: 0800 213 103.