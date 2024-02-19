Як артилеристи з Тернополя привітали українців зі святом (ФОТО)

Вони виклали тризуб із використаних боєприпасів. Світлини опублікували на сторінці бригади.
“Наша 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола вітає усіх з
Днем Державного Герба України!
Це символ волі і незламності, хоробрості та єдності Українського народу.
Це символ, з яким сьогодні відважні воїни мужньо боронять Українську землю від заклятого ворога і супротивника, окупанта і загарбника.
ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ ПЕЧЕ!
Слава Україні!”, – ідеться у привітанні тернопільських артилеристів.