Як артилеристи з Тернополя привітали українців зі святом (ФОТО)

З цієї нагоди артилеристи 44-ї бригади імені гетьмана Данила Апостола з Тернопільщини створили оригінальне привітання.

19 лютого, в Україні відзначили День Державного герба.

Вони виклали тризуб із використаних боєприпасів. Світлини опублікували на сторінці бригади.

“Наша 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола вітає усіх з

Днем Державного Герба України!

Це символ волі і незламності, хоробрості та єдності Українського народу.

Це символ, з яким сьогодні відважні воїни мужньо боронять Українську землю від заклятого ворога і супротивника, окупанта і загарбника.

ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ ПЕЧЕ!

Слава Україні!”, – ідеться у привітанні тернопільських артилеристів.