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Як артилеристи з Тернополя привітали українців зі святом (ФОТО)

20.02.2024

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Головне, Війна з рф

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19 лютого, в Україні відзначили День Державного герба. З цієї нагоди артилеристи 44-ї бригади імені гетьмана Данила Апостола з Тернопільщини створили оригінальне привітання.

Вони виклали тризуб із використаних боєприпасів. Світлини опублікували на сторінці бригади.

“Наша 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола вітає усіх з

Днем Державного Герба України!

Це символ волі і незламності, хоробрості та єдності Українського народу.

Це символ, з яким сьогодні відважні воїни мужньо боронять Українську землю від заклятого ворога і супротивника, окупанта і загарбника.

ВОГОНЬ ЗАПЕКЛИХ НЕ ПЕЧЕ!

Слава Україні!”, – ідеться у привітанні тернопільських артилеристів.

 

Теги: Тернопільщина, день прапора, 44 окрема артилерійська бригада

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