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Яйця з ринку: стала відома причина масового отруєння на Тернопільщині (ВІДЕО)

22.08.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Збаразька міська громада

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У Збаражі в продуктах закладу харчування, де отруїлися люди, виявили сальмонелу. Її знайшли в яйцях, з яких робили соус.

Про це повідомив Суспільному начальник відділу державного контролю Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби Тарас Білий.

“Ми спираємось на результати лабораторних досліджень і саме в яйцях курячих встановлена сальмонела. Тобто, сирі курячі яйця були основою соусу, який готувався в закладі громадського харчування.

Основа цього соусу, змішувався інший соус та додавався до усіх страв. Ми вважаємо зараз і опираємось на результати лабораторних досліджень, що саме яйця стали причиною захворювання на гостру кишкову інфекцію в такому випадку на сальмонельоз”.

Кореспонденти Суспільного телефонували до працівників закладу харчування за номером, вказаним на їхній вивісці. З ними відсутній зв’язок. У Держпродспоживслужбі області сказали, що готують адміністративно-господарську санкцію, яка передбачає штраф понад 40 тисяч гривень.

Наразі заклад зачинили на 10 днів. За цей час працівники закладу харчування мають утилізувати яйця, які не задокументовані, розповів Тарас Білий.

Станом на 21 серпня з інфекційного відділення Збаразької центральної лікарні виписалась 21 людина. Про це Суспільному розповів директор лікарні Григорій Чепіль. За його словами, загалом у лікарні підвередили сальмонельоз у 38 людей, з них 15 дітей.

Джерело: Суспільне

Теги: Збараж, отруєння суші

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