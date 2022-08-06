Попри те, що збирання яблук нового врожаю в Україні розпочалося порівняно недавно, відпускні ціни на них стрімко знижуються. Основною причиною цього виробники називають практично повну відсутність попиту на яблуко літніх сортів урожаю 2022 року. Про це пише ArgoTer.

Так, тільки на початку поточного тижня яблука нового врожаю знизилися в ціні в середньому на 31%, і сьогодні реалізація цих фруктів відбувається в межах діапазону 7-10 грн/кг. При цьому більшість гуртових компаній та роздрібних мереж ще продовжують продавати торішні яблука, зокрема виробництва Польщі.

За словами виробників, сьогодні попит на яблука поточного врожаю практично повністю відсутній як на внутрішньому ринку, так і з боку експортних компаній. При цьому врожай яблук в Україні цього року оцінюється на досить високому рівні. Але продати свою продукцію за прийнятними цінами українські садівники мають дуже мало шансів.

Варто зазначити, що на цей час вартість яблук нового врожаю в Україні вже в середньому на 33% дешевша, ніж на початку серпня минулого року. При цьому більшість ключових гравців ринку не виключають, що відпускні ціни в даному сегменті будуть знижуватися і надалі, якщо ситуація з темпами збуту не зміниться.