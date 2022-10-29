Вже в цю ніч на 30 жовтня вся Україна перейде на зимовий час. Такі правила регулює постанова уряду. З’явилися роз’яснення, як тернополянам перевести годинники правильно.



Як інформує “Т1“, перехід на зимовий час в Україні завжди відбувається в останню неділю жовтня.

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О 04. 00 стрілки годинника переводять на годину назад. Наступна доба у вихідний день автоматично збільшиться на годину.

Переведення годинників в Україні регламентується постановою Кабміну від 13 травня 1996 року №509 “Про порядок обчислення часу на території України”.

Літній та зимовий порядок обчислення часу вперше було введено у Великій Британії 1908 року для економії та раціональнішого розподілу електроенергії протягом доби.

У СРСР перехід на зимовий час і навпаки регулярно почав здійснюватися з 1981 року.