На базі Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді (ТОКЦНТТШУМ) відбулися обласні онлайн змагання з радіоелектронного конструювання.

Захід провели з метою сприяння розвитку технічних умінь і навичок учнівської молоді в галузі радіоелектроніки та радіотехніки.

Участь у змаганнях, які проводили в двох вікових категоріях: молодша група — учасники до 15-ти років і старша вікова група – до 18-ти років, взяли чотири команди закладів позашкільної освіти області.

Учасники виготовляли радіоелектронні пристрої на макетних платах, запаюючи, відповідно до наданої схеми, радіодеталі.

Суддівська колегія визначила переможців обласних відкритих змагань учнівської молоді з радіоелектронного конструювання у командному заліку за найбільшою сумою балів, нарахованих учасникам за монтаж пристрою:

І місце – команда комунального закладу Підволочиської селищної ради «Центр дитячої та юнацької творчості»;

ІІ місце – команда Тернопільського обласного комунального центру науково-технічної творчості школярів та учнівської молоді;

ІІІ місце – команда позашкільного комунального навчального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Бережанської міської ради.

Переможців, призерів та їх наставників нагородили дипломами та грамотами ТОКЦНТТШУМ.