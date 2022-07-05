Спецслужби на Тернопільщині готуються до ймовірного наступу з Білорусі.

Про це зазначив на брифінгу начальник Нацполіції області Олександр Богомол. Втім, за його словами, потреби для виїзду з регіону немає.

«Частина спецназу, який працював на фронтах повернулася і будуть допомагати теробороні готувати оборонні споруди, а також оборонні заходи щодо можливих проривів ворога зі сторони Білорусі, допомагати захищати. Якихось панічних настроїв, такого не буде, ми розуміємо, що достатньо сил і засобів, якщо навіть і щось буде. Можливо, це буде відволікання ворогом від основних сил, які зараз в нього є на Донбасі», – зазначив Олександр Богомол.

За інформацією обласної військової адміністрації, на Тернопільщині почастішали випадки виїзду через ймовірний напад Білорусі.