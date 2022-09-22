Українські чоловіки-студенти, які навчаються за кордоном, більше не можуть виїхати за кордон під час дії воєнного стану.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.

За його словами, вище військове керівництво з 14 вересня скасувало можливість перетину українського кордону студентами-чоловіками через масові підробки документів.

“Раніше, за рішенням вищого військового керівництва, студентам, які навчались за кордоном до 24 лютого, дозволяли виїжджати за межі України для продовження навчання. Прикордонники цю норму виконували, забезпечуючи пропуск. Проте останні місяці почались масові підробки документів, які нібито підтверджують навчання чоловіків за кордоном”.

За статистикою ДПСУ, лише за липень-серпень на кордоні виявили близько 600 осіб, які використали підробні документи про навчання у закордонних навчальних закладах.

Зважаючи на це, додає речник прикордонників, вище військове керівництво прийняло нове рішення – з 14 вересня скасувати можливість пропуску навіть цій категорії громадян.

“Тож на сьогодні чоловіків-студентів через кордон не пропускають”, – заявляє Демченко.

Він додає, що за Постановою Уряду від 27 січня 1995 р. № 57, яка регламентує Правила перетину державного кордону громадянами України, чоловіки-студенти іноземних навчальних закладів не входять у перелік винятків, яким дозволений перетин кордону.