У Тернопільській обласній науковій бібліотеці представили вишивану мапу нашої Батьківщини. Карта має розмір три на півтора метра. Вона вишита всіма кольорами українського вінка.

Увесь рік карта подорожувала Україною, і кожен охочий мав можливість вишити на полотні хрестик.

До речі, у 2018 році мапа увійшла до Книги рекордів України.

На святкування завітали майстрині художньої вишивки, співорганізатори проєкту «Україна моя вишивана» Любов Онисько та Надія Скоробогата. Зворушливою була розповідь пані Люби, коли вона ділилася враженнями про те, як під час презентації в Латвії діаспора зустрічала вишиту роботу з неабиякими почестями й сльозами радості, смутку та гордості за Україну. Також майстриня розказала про те, що до роботи долучилося понад 15 тисяч осіб різного віку й національностей. Наголосила на тому, що весь вишивальний процес супроводжувався молитвою за мир та спокій в Україні. Зараз карта неодноразово перебувала в зоні бойових дій як оберіг.

Долучилися до заходу й митці Тернопілля, які прославили вишивку в поетичному слові та піснях. Поетеса Леся Любарська продекламувала авторську поезію «Україно моя вишивана», просвітянин, поет, українознавець, історик з Чернігова Ростислав Журавель зачитав авторський вірш. Тріо «Рапсодія» у складі Іванни Гнатів, Любові Локіти, Марії Ониськів (керівник — Ірина Демчук), Валерій Богаченко, заслужений діяч естрадного мистецтва України, Ірина Демчук, заслужена артистка естрадного мистецтва України та просвітянка Ірина Пановик-Лисак виконали пісні, у яких оспівана велич та сакральність української вишивки.

Експозицію можна оглянути до 19 червня.

Інна КАПУШ