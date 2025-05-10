Вишинський забиває і за «Ниву» і за «Самбір-Нива-2»

4 травня у 16-му турі чемпіонату другої ліги в групі «А» «Самбір–Нива-2» приймав ФК «Ужгород».

У першому таймі господарі володіли ініціативою на полі, але відкрити рахунок у поєдинку не вдалося ні господарям, ні гостям.

У другому таймі гра вирівнялася і закарпатці на 65-й хвилині старанням Дмитра Коваленка відкрили рахунок у матчі.

Після пропущеного тернопільські футболісти заграли активніше і через кілька хвилин один із гравців «Ужгорода» не за правилами зіграв проти одного із футболістів господарів і між гравцями на полі виникла штовханина. У підсумку суддя показав червоні картки футболісту «Ужгорода» та одному із тренерів «Ниви-2».

Господарі граючи у більшості продовжували атакувати, і, зрештою, їхні зусилля принесли результат. На 82-й хвилині Богдан-Юліан Вишинський майстерним ударом зі штрафного зрівняв рахунок у поєдинку – 1:1. Варто відзначити, що Вишинський відзначився день перед цим поєдинком й за основну команду тернопільської «Ниви».

ФК «Самбір-Нива-2» (Тернопіль) – ФК «Ужгород» – 1:1 (0:0).

Голи: Б.-Ю. Вишинський (82). – Д. Коваленко (65).

10 травня у 17-му турі чемпіонату другої ліги в групі «А» «Самбір–Нива-2» гратиме на виїзді з львівським «Рухом-2».