виробники з Тернопільщини долучились до програми “Національний кешбек”

П’ятеро виробників з Тернопільщини долучилися до всеукраїнської програми “Національний кешбек”. Загалом у межах цієї програми доступні понад 2,6 тисячі товарів від 35 українських виробників.

Ініціатива спрямована на підтримку українських підприємств, а також стимулювання місцевих споживачів обирати продукцію вітчизняного виробництва.

“З 24 серпня українські виробники можуть подавати заявки для участі в цій програмі через портал «Дія». Отримані в рамках кешбеку кошти можна витратити на конкретні послуги: медичні, комунальні, спорт, кіно, квитки на потяг та інші, або задонатити на ЗСУ чи купити військові облігації. Максимальний обсяг кешбеку – 3 тис. грн на місяць. Протягом останнього тижня до програми долучились ще п’ять підприємств області. Серед нових учасників: ТОВ “СПРІНГ ВОТЕР”; ФОП Маціпура К.В.; ПП “АГРОСПЕЦГОСП+”; ПАП “АГРОПРОДСЕРВІС”; ТОВ “Тернопільський папір”, – розповіла директорка департаменту економічного розвитку і торгівлі області Галина Воляник.