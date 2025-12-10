Випускник Бережанського ліцею Михайло Струтинський нагороджений відзнакою Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест»

Випускник Бережанського ліцею Тернопільської обласної ради, воїн Збройних Сил України Михайло Струтинський, удостоєний почесної відзнаки Головнокомандувача ЗСУ «Золотий хрест». Нагороду він отримав за сумлінне та успішне виконання бойових завдань, високий рівень підготовки й відвагу, продемонстровану під час служби.

Про це повідомляє Бережанський ліцей Тернопільської обласної ради.

Колектив ліцею щиро вітає свого випускника із заслуженою нагородою та висловлює глибоку вдячність за мужність, незламність і самовіддану службу Україні. Ми пишаємося Михайлом Струтинським і завжди чекаємо його в стінах рідного закладу!

Слава Україні! Слава її Героям!