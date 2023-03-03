Винесли вирок жителю Тернопільщини, який сприяв «ухилянтам» у переправленні за кордон

Тернопільському апеляційному суді розглянули апеляційну скаргу підозрюваного Олега К. на ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 2 лютого 2023 року. А саме, щодо обраного йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 214 тис.720 грн.

Захисник Олега К. подав апеляційну скаргу, в якій просив його скасувати, а на підзахисного покласти зобов’язання – за кожною вимогою прибувати до слідчого, прокурора та суду.

Органом досудового слідства Олегу К. повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, а саме:

незаконному переправленні осіб через державний кордон України, вчинені повторно щодо кількох осіб, із корисливих мотивів;

несанкціонованих діях з інформацією, яка обробляється в автоматизованих системах особою, яка має право доступу до неї.

Слідством встановлено, що у другій декаді вересня 2022 року Олег К. дізнався від знайомого, що Дмитро В., який під час мобілізації підлягав призову на військову службу, про намір незаконно виїхати за межі України.

Хоча підозрюваний достовірно знав про встановлені на період дії воєнного стану правила перетину державного кордону, у нього виник злочинний умисел посприяти Дмитрові В. незаконно виїхати за межі України.

З цією метою Олег К. вступив у злочинну змову із М. Оскільки М. як суб’єкт господарювання мав ліцензію на право провадження господарської діяльності з міжнародних перевезень пасажирів та, відповідно міг вносити відомості до автоматизованої системи ЄКІС.

16 серпня 2022 року М. вніс до автоматизованої системи ЄКІС недостовірну інформацію про те, що Дмитро В. є водієм його пасажирського мікроавтобусу “Фольксваген”. А підозрюваний Олег К. забезпечив Дмитра В. автомобілем “Фольксваген”, на якому той о 3 год. 45 хв.

17 серпня 2022 року перетнув державний кордон України. Вже перебуваючи у Республіці Польща, Дмитро В. передав Олегу К. 300 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України становило 10 тис. 970 грн.

Подібним чином 16 серпня 2023 року Олег К. допоміг Андрію Л. незаконно перетнути державний кордон України і отримав за це 250 польських злотих, а це 1 тис. 879 грн. Слід зазначити, що Андрія Л., який немає посвідчення водія, зареєстрували водієм вантажного автомобіля.

Колегія суддів, ретельно дослідивши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляційних скарг, дійшла висновку, що слідчим суддею дотримано стандарт доказування “обґрунтована підозра” і обрано запобіжний захід, що був співмірним з існуючими ризиками, відповідав даним про особу підозрюваного та тяжкості інкримінованого йому кримінального правопорушення.

При цьому колегія судді вказала, що, відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об’єктивно зв’язують підозрюваного з певним злочином; вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

З урахуванням наведеного, апеляційну скаргу залишено без задоволення, а ухвалу слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду – без змін, повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.