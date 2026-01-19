Виманили у пенсіонерки-тернополянки 107 тисяч гривень

Поліцейські розслідують черговий випадок телефонного шахрайства, жертвою якого стала 76-річна жителька Тернополя.

Як повідомили у поліції, до жінки зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником правоохоронних органів та повідомила неправдиву інформацію про те, що її донька нібито перебуває у відділенні поліції. Аби «вирішити питання» щодо непритягнення родички до відповідальності, зловмисники вимагали терміново переказати гроші.

Перебуваючи у стресовому стані, пенсіонерка повірила шахраям і через банківські термінали перерахувала 107 тисяч гривень на вказані їй рахунки. За цим фактом правоохоронці розпочали досудове розслідування та встановлюють осіб, причетних до злочину.

У поліції вкотре наголошують: справжні правоохоронці ніколи не телефонують із вимогами передати чи перерахувати гроші за «вирішення питань» щодо родичів. Це одна з найпоширеніших шахрайських схем.