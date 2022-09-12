У Вінниці поліцейські виявили незаконну схему перетину державного кордону України чоловіками призовного віку. Її організував тернополянин, що працював у компанії міжнародних перевезень.

Підприємливий зловмисник маючи доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки «Шлях» у період з 24 лютого по 3 червня уніс до бази неправдиві відомості про 17 чоловіків, які не перебували у трудових відносинах із ТОВ, для надання їм статусу другого водія у здійсненні трансферу через державний кордон, що дозволяло бажаючим покинути територію України.

У поліції зазначили, що метою поїздки чоловіків закордон було пільгове розмитнення автівок. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України). Санкція статті передбачає покарання до семи років ув’язнення.