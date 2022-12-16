Виконавчий комітет заслухав проект бюджету Тернопільської громади на 2023 рік

На черговому засіданні виконавчого комітету заслухано проект бюджету Тернопільської міської територіальної громади на 2023 рік, який вперше затверджується в умовах воєнного стану, що обумовлює зміну приорітетів видатків та спрямування фінансових ресурсів на першочергові напрямки.

Бюджет на 2023 рік має за мету створення умов для сталого функціонування громади, забезпечення діяльності її освітньої, медичної, транспортної, житлово-комунальної інфраструктури та соціально-культурної сфери, соціального захисту мешканців, повідомляє пресслужба Тернопільської міської ради.

Доходи бюджету громади на наступний рік в цілому заплановано в сумі 2 680,2 млн грн (із урахуванням міжбюджетних трансфертів загального фонду – інших субвенцій з обласного бюджету – в сумі 2,65 млн грн). З них, доходи загального фонду – 2 594, 8 млн грн, доходи спеціального фонду – 85,4 млн грн.

Як і в попередніх бюджетних періодах, в основному, загальний фонд сформують податкові надходження, серед яких переважна частка традиційно належатиме податку на доходи фізичних осіб. Вагомими податками стануть також податок на майно (плата за землю, податок на нерухомість та транспортний податок), єдиний податок, акцизний податок з роздрібного продажу підакцизних товарів.

Щодо видатків бюджету, то на 2023 рік заплановано в сумі 2 945,5 млн грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету – 2 358,8 млн грн, (з них 2,7млн.грн. інша субвенція з місцевого бюджету) та видатків спеціального фонду – 586,7 млн грн.

Найбільшу питому вагу у видатковій частині загального фонду проєкту бюджету Тернопільської громади (1 555,7 млн грн, що становить – 54,5%) складають видатки соціальної спрямованості на такі галузі як «Освіта», «Соціальний захист і соціальне забезпечення», «Охорона здоров’я», «Культура і мистецтво», «Фізична культура і спорт».

Бюджет громади формувався із наявних економічних показників та фінансових ресурсів, він є збалансованим за винятком суми запозичень (265,3 млн грн).