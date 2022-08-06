У центрі Тернополя на вулиці Руська дофарбовують будинок “з сердечком” у жовто-блакитні кольори.

Попри масове незадоволення та заперечення міськради, кольори не змінюватимуть. Чому так – пояснив міський голова Сергій Надал, ідеться у матеріалі “Файного міста”.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 21 липня у Тернополі вдруге почали фарбувати будинки №37,38 на Руській у жовто-блакитні кольори. Перед цим таку спробу робили на початку листопада 2021 року, але через масовий скандал будівлю зафарбували у білий колір.

Влітку роботи розпочали знову. Міськрада на деякий час заборонила продовжувати фарбування, адже кольори не відповідали тим, які вказані у паспорті фасаду. Роботи припинили на кілька тижнів.

У четвер, 4 серпня, працівники знову відновили роботи. Частину тернополян влаштовує такий прояв патріотизму, тоді як інші категорично проти і вимагають повернути будівні попередній вигляд.

Що каже міський голова Тернополя

5 серпня в прямому ефірі програми “Наше місто Тернопіль” глядач поставив питання міському голові Тернополя Сергію Надалу, чому продовжують роботи попри приписи. Він також поцікавився, чи законно це.

За словами Сергія Надала, фарбування продовжили на вимогу власника. Він пояснює це тим, що законодавство лояльне до тих, хто хоче у такий “спосіб” проявляти свій патріотизм.

– Власник прийняв для себе рішення, що у зв’язку з воєнними діями він хоче виключно патріотичні кольори. Це не відповідає тим вимогам, які є в паспорті фасаду, не відповідає тим вимогам, які отримані від управління культури місцевої адміністрації, оскільки даний об’єкт відноситься до об’єктів, які мають певну цінність і походження.

Муніципальна інспекція склала відповідні протоколи про правопорушення і винесли приписи, які зобов’язали припинити ці роботи. Попередньо маю інформацію, що власник обіцяв, що це буде враховано і кольори будуть змінені.

На жаль, наше чинне законодавство достатньо лояльне в цьому напрямку і зараз будуть вестись розмови з власником приміщення на рівні тих органів, які мають проконтролювати, щоб ці роботи провести в тих кольорах, які рекомендовані в паспорті фасаду, – каже мер.

Поверне власник попередній вигляд будинку “з сердечком” чи фасад таким залишиться надалі – наразі невідомо.