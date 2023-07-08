Викликала поліцію і знепритомніла: патрульні врятували тернополянку, якій погрожував чоловік

Двері помешкання правоохоронцям відчинив схвильований 11-річний хлопчик і сказав, що його мама раптово знепритомніла і лежить на кухні, а тата немає вдома. Поліцейські надали жінці невідкладну допомогу та стежили за її станом до прибуття швидкої.
Як пізніше з’ясувалося, заявниця має проблеми зі здоров’ям і швидка реакція правоохоронців врятувала їй життя.
Правоохоронці розшукали чоловіка тернополянки. Він не знав, що його дружині стало погано та пояснив, що після сварки вийшов з помешкання. Поліцейські склали на нього адмінпротокол за ст. 173‑2 КУпАП (вчинення домашнього насильства) та винесли кривднику термінові приписи на заборону спілкування з дружиною та сином.