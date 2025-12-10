Викладачі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ взяли участь у програмі підвищення кваліфікації «Академія ШІ для освітян від Google»

Викладачі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія — Світлана Коваль, Олександр Шашкевич та Вікторія Булавинець — успішно пройшли інноваційну програму підвищення кваліфікації «Академія ШІ для освітян від Google», створену Google у співпраці з Beetroot Academy за підтримки Міністерства освіти і науки України.
Участь у програмі стала важливим кроком у вдосконаленні цифрової компетентності викладачів та дала змогу опанувати сучасні підходи до інтеграції штучного інтелекту в освітній процес.
Програма була орієнтована на практичне застосування технологій ШІ у щоденній педагогічній діяльності. Учасники опрацювали:
Особлива увага приділялася тому, як технології ШІ можуть сприяти розвитку критичного мислення, творчості та ефективної комунікації.
Важливою складовою програми стали живі онлайн-зустрічі з тренерами, під час яких викладачі мали можливість:
Учасники програми отримали доступ до інтерактивних ресурсів і спеціального робочого зошита з узагальненими темами, корисними інструментами та добіркою практичних рекомендацій для щоденного використання технологій ШІ.
Це допомогло структурувати отримані знання, закріпити навички та інтегрувати їх у освітню практику.
Значну увагу приділяли питанням відповідального та етичного застосування штучного інтелекту. Викладачі навчалися оцінювати можливості й обмеження сучасних технологій, аналізувати потенційні ризики, дотримуватися принципів академічної доброчесності та забезпечувати прозорість освітніх процесів.
Участь у програмі «Академія ШІ для освітян від Google» відкрила для викладачів ЗУНУ нові перспективи в оновленні навчального процесу та розвитку цифрової грамотності.
Отримані знання дозволять упроваджувати інноваційні підходи до викладання, відповідати викликам сучасної освіти та формувати більш ефективне, гнучке й технологічне навчальне середовище.
