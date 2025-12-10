Викладачі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія ЗУНУ взяли участь у програмі підвищення кваліфікації «Академія ШІ для освітян від Google»

Викладачі кафедри фінансів ім. С.І. Юрія — Світлана Коваль, Олександр Шашкевич та Вікторія Булавинець — успішно пройшли інноваційну програму підвищення кваліфікації «Академія ШІ для освітян від Google», створену Google у співпраці з Beetroot Academy за підтримки Міністерства освіти і науки України.

Участь у програмі стала важливим кроком у вдосконаленні цифрової компетентності викладачів та дала змогу опанувати сучасні підходи до інтеграції штучного інтелекту в освітній процес.

Програма була орієнтована на практичне застосування технологій ШІ у щоденній педагогічній діяльності. Учасники опрацювали:

реальні кейси використання штучного інтелекту в університетському середовищі;

сучасні інструменти для створення навчальних матеріалів;

можливості автоматизації рутинних завдань;

методи аналізу освітніх даних;

підходи до формування індивідуальних освітніх траєкторій студентів;

інноваційні рішення для покращення системи оцінювання.

Особлива увага приділялася тому, як технології ШІ можуть сприяти розвитку критичного мислення, творчості та ефективної комунікації.

Важливою складовою програми стали живі онлайн-зустрічі з тренерами, під час яких викладачі мали можливість:

ставити запитання щодо впровадження ШІ в навчальний процес;

отримувати індивідуальні рекомендації;

аналізувати практичні педагогічні ситуації;

працювати у спільноті освітян, які прагнуть модернізувати українську освіту.

Учасники програми отримали доступ до інтерактивних ресурсів і спеціального робочого зошита з узагальненими темами, корисними інструментами та добіркою практичних рекомендацій для щоденного використання технологій ШІ.

Це допомогло структурувати отримані знання, закріпити навички та інтегрувати їх у освітню практику.

Значну увагу приділяли питанням відповідального та етичного застосування штучного інтелекту. Викладачі навчалися оцінювати можливості й обмеження сучасних технологій, аналізувати потенційні ризики, дотримуватися принципів академічної доброчесності та забезпечувати прозорість освітніх процесів.

Участь у програмі «Академія ШІ для освітян від Google» відкрила для викладачів ЗУНУ нові перспективи в оновленні навчального процесу та розвитку цифрової грамотності.

Отримані знання дозволять упроваджувати інноваційні підходи до викладання, відповідати викликам сучасної освіти та формувати більш ефективне, гнучке й технологічне навчальне середовище.

Джерело: ЗУНУ