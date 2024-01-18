Вийшовши на пенсію, колишній працівник ТЦК з Тернополя продовжував займатися корупцією

Колишній співробітник районного територіального центру комплектування на Тернопільщині, який за грошову винагороду допомагав ухилянтам відтермінувати їх призов на службу до лав ЗСУ, постане перед судом. Свої послуги фігурант оцінював у 2000 доларів США.

Злочинну діяльність чоловік здійснював перебуваючи на посаді провідного спеціаліста одного із відділень центру комплектування, а також продовжив корупційні дії після виходу на пенсію.

У вересні оперативники управління стратегічних розслідувань спільно із працівниками слідчого управління затримали колишнього службовця під час одержання неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За протиправні дії чоловік відповідатиме у суді відповідно до частини 2 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Справу слідчі скерували до суду.