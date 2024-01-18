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Вийшовши на пенсію, колишній працівник ТЦК з Тернополя продовжував займатися корупцією

18.01.2024

Зоряна Деркач

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Війна з рф, Кримінал, Оперативно, Новини, Тернопіль

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Колишній співробітник районного територіального центру комплектування на Тернопільщині, який за грошову винагороду допомагав ухилянтам відтермінувати їх призов на службу до лав ЗСУ, постане перед судом. Свої послуги фігурант оцінював у 2000 доларів США.

Злочинну діяльність чоловік здійснював перебуваючи на посаді провідного спеціаліста одного із відділень центру комплектування, а також продовжив корупційні дії після виходу на пенсію.

У вересні оперативники управління стратегічних розслідувань спільно із працівниками слідчого управління затримали колишнього службовця під час одержання неправомірної вигоди.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснювала Тернопільська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.

За протиправні дії чоловік відповідатиме у суді відповідно до частини 2 статті 369-2 (зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Справу слідчі скерували до суду.

Теги: працівник тцк, корупція

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