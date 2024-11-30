Вихованки тернопільської танцювальної студії CONNECT привезли нагороди з Міжнародного чемпіонату танців у Польщі

У місті Плоцьк відбувся Міжнародний чемпіонат світу з танців WORLD CHAMPIONSHIPS WADF 2024. Захід об’єднав представників 12 країн, серед яких були учасники зі Швеції, Китаю, Франції, Латвії, Словаччини, Польщі, Німеччини, США, Нідерландів, Естонії, Тайваню та України.

На цьому престижному конкурсі Україну гідно представили тернопільські танцівниці. Вихованки танцювальної студії CONNECT показали чудові результати. керівниця студії Руслана Бабій разом зі своїми учнями привезли до Тернополя п’ять нагород: дві золоті , дві срібні медалі, одну бронзову медаль.

А семикласниці тернопільських шкіл Копча Ілона ( ТЗОШ №4) та Кернична Дарина ( ТНВК ШЕЛ №9 імені І. Блажкевич) вибороли срібні нагороди та здобули друге місце серед шести дуетів.