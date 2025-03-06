Вихованка Тернопільської мистецької школи стала переможницею міжнародного фестивалю-конкурсу

Учениця мистецької школи Тернопільського мистецького фахового коледжу імені Соломії Крушельницької Софія Ніколаєва стала лауреаткою Гран-Прі Міжнародного двотурового багатожанрового фестивалю-конкурсу «Зірковий Драйв». Вона перемогла серед учасників з 12 країн світу.

Юна художниця подала на конкурс роботу «Україна-Вільна і не скорена». Її високо оцінило журі, яке обираючи переможців, звернуло увагу на творчу індивідуальність,оригінальність задуму і майстерність автора, володіння прийомами композиції та технікою, в якій

виконана робота.

Софія отримала диплом лауреата, а її наставник, художник, викладач мистецької школи Богдан Федорів – подяку за організацію та високу виконавчу майстерність вихованиці,за професіоналізм та емоційний настрій,який дарує разом зі своєю ученицею.

Фестиваль-конкурс проводили за підтримки Благодійного фонду «Chalice of Mercy»(США), уряду Республіки Болгарія і Всеукраїнського благодійного фонду «Злагода».