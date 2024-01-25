Виготовляли 40 кг наркотиків щомісяця: правоохоронці Тернопільщини знешкодили злочинну організацію

На Тернопільщині правоохоронці знешкодили злочинну організацію, яка налагодила виробництво важких наркотиків та психотропних речовин у нарколабораторіях. Щомісяця там виготовляли близько 40 кг заборонених речовин на понад 20 млн грн. «Товар» збували у різних регіонах України та країнах Європи.

Наркоторговців викрили працівники управління боротьби з наркозлочинністю спільно зі слідчими, кіберполіцією, працівниками кримінального аналізу ГУНП в Тернопільській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Під час проведення спецоперації на території п’ятьох областей поліцейські спільно з працівниками СБУ затримали шістьох учасників наркоугруповання.

Започаткували “бізнес” двоє уродженців Хмельницької області. Серед членів угруповання були розподілені ролі. Організатори відповідали за закупку сировини, двоє фігурантів з навичками у хімічній галузі виготовляли наркотики, решта займалась логістикою та збутом.

Дві нарколабораторії працювали без вихідних. Час від часу вони міняли місце розташування. Аби не викликати підозр, організатори винаймали приміщення, віддалені від населених пунктів.

“Ми з’ясували, що злочинна організація за місяць у своїх нарколабораторіях при безперебійній роботі виготовляла та збувала близько 40 кілограмів психотропних речовин”, – розповів начальник УБН в Тернопільській області Михайло Димида.

Такі оборудки приносили фігурантам понад 20 мільйонів гривень заробітків.

PVP, амфетамін, мефедрон можна було придбати через інтернет-магазини та в застосунку Telegram.

Розфасовані психотропи та наркотики фасували у закладки та заливали цементом, маскуючи під камінці.

«Працівники поліції за силової підтримки бійців спецпідрозділу КОРД провели на території п’яти областей одночасно 34 обшуки й вилучили «товару» та обладнання на понад 6 мільйонів гривень. Також вилучено понад 500 кг прекурсорів, з яких можна було б виготовити близько мільйона доз психотропних речовин», – додав правоохоронець.

Шістьох фігурантів кримінального провадження затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу.

Затриманим повідомили про підозру за кількома статтями Кримінального Кодексу: ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів), ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів), ч. 3 ст. 311 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання прекурсорів) та ч. 1, 2 ст. 255.

Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів. Триває розслідування, в ході якого встановлюються усі особи, причетні до наркоугруповання.