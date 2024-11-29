Вигідна пропозиція від Креатор-Буд! Мрієте про власне житло, але не вистачає всієї суми одразу? Ми вам допоможемо!

Наша компанія пропонує розтермінування на вигідних умовах. Тепер ви можете придбати житло, сплачуючи частинами без зайвих турбот! Ми розуміємо, що важливо мати надійне і комфортне житло вже сьогодні, тому створили найзручніші умови для наших клієнтів.

Гнучкий графік платежів

Мінімальний перший внесок

Відсутність прихованих комісій

Поспішайте! Ваша мрія про новий будинок може стати реальністю вже сьогодні! Звертайтеся за детальною консультацією за телефоном: +38(067)-658-01-48. Ваш комфорт — наша турбота!