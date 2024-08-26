Видатному художнику з Тернопільщини Нацбанк присвятив пам’ятні монети

Напередодні Дня Незалежності України, 23 серпня 2024 року, в Музеї історії міста Києва відбулася презентація нових пам’ятних монет “Пльонтанізм” (Іван Марчук), присвячених унікальній техніці живопису геніального українського художника сучасності Івана Марчука.

Презентував нові монети Голова Національного банку Андрій Пишний. Участь у презентації також взяли генеральна директорка Музею історії міста Києва Діана Попова, народний художник України, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Іван Марчук та його донька – народна артистка України Богдана Півненко. Захід відбувся в межах персональної виставки видатного українського митця “Іван Марчук. Космічна містерія життя”, що триває в Музеї історії міста Києва.

“Кожен свідомий українець розуміє, чому особливо зараз, під час повномасштабної війни, важливо оберігати мистецтво та культурну спадщину України. Творчість Івана Марчука, без сумніву, яскравий художній феномен, що здобув міжнародне визнання. Монети, присвячені його візіонерській творчості, – знак нашої вдячності та глибокої пошани до маестро і ще одна можливість зберегти творчий доробок сучасного українського митця на площині українських грошей, щоб ним могли насолодитися майбутні покоління України та світу”, – наголосив Голова Національного банку Андрій Пишний.

“Все своє життя я шукав свій стиль, не хотів іти звичним шляхом. Прагнув сказати нове слово. Був під забороною у радянські часи. Але постійно творив, не шкодував себе. Бо життя коротке, а мистецтво – вічне. Не бійтеся шукати своє, досліджувати, творіть, мрійте”, – сказав Іван Марчук.

“Ми усвідомлюємо, що нам поталанило жити в один час із Іваном Марчуком, бути його сучасниками. І разом із нашими партнерами ми говоримо про це гучно – із захопленням, із повагою, із любов’ю. Так само, як він говорить про Україну в своїх роботах”, – зазначила Діана Попова, генеральна директорка Музею історії міста Києва.