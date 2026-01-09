Вибухи було чутно на Тернопільщині: цієї ночі ворог застосував балістичну ракету “Орешник”

Згідно інформації від Повітряних сил ЗСУ загалом виявлено 278 повітряних ворожих цілей. Серед них 36 ракет та 242 БпЛА різних типів. Сили ППО знешкодили 244 цілі.

Повітряні сили додали вражаючі цифри. Таку кількість цілей випустила Росія під час атаки:

Під основним прицілом цієї ворожої атаки знову опинилась Київщина. Силам оборони вдалось відбити понад 220 ворожих БпЛА, 8 “Іскандерів”/С-400 та 10 “Калібрів”.

Увечері 8 січня у Львові зафіксували кілька вибухів. У ПВК “Захід” заявили, що ціль на регіон рухалась зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. Моніторингові канали ще тоді припускали запуск Росією балістичної ракети середньої дальності типу “Орешник”. Саме звуки застосування балістичної ракети було чутно у сусідніх областях, зокрема і на Тернопільщині.

Унаслідок атаки по житловій забудові у Києві є загиблі та понад десять поранених. Серед них медики та рятувальники.

Крім того, у місті виникли перебої з електропостачанням, роботою метро, теплом та водою.